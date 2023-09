Payday 3 : deux personnages féminins vont rejoindre le gang original

Les emblématiques braqueurs Dallas, Hoxton, Wolf et Chains seront accompagnés de Pearl et Joy dans Payday 3.

Deep Silver et Starbreeze dévoilent Pearl et Joy, deux nouveaux personnages jouables pour le FPS de braquage de banques qui sera disponible sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via le Xbox Game Pass, Steam et l’Epic Games Store à partir du 21 septembre prochain :

Pearl, une experte de l’escroquerie et de l’infiltration, aussi douée pour les trafics de rue que pour se rapprocher des milieux huppés, si le jeu en vaut la chandelle. Elle est calculatrice, ne laisse rien au hasard et il est rare que les choses ne se déroulent pas comme elle l’avait prévu. Si la situation l’impose, elle sait même manier les armes à feu. Ne la sous-estimez donc pas, c’est une redoutable guerrière.

Joy, une hackeuse de génie et une spécialiste de la sécurité. Impitoyable, elle méprise toute forme d’autorité et possède un sens de l’humour assez particulier… Mais dans un braquage, elle représente un véritable atout.

Le programme post-lancement de Payday 3

La première saison de contenu de Payday 3 sera composée de trois extensions et plusieurs mises à jour :

DLC 1 – Syntax Error (hiver 2023)

DLC 2 – Boys in Blue (printemps 2024)

DLC 3 – The Land of the Free (été 2024)

Évènements saisonniers, nouveaux personnages jouables, nouveaux adversaires, nouvelles armes, mise à niveau Unreal Engine 5, éléments cosmétiques inédits, amélioration de la jouabilité, nouvelles fonctionnalités…

Le studio suédois Starbreeze précise dans un communiqué que le nom ainsi que la date de lancement des contenus additionnels de Payday 3 sont susceptibles de changer.