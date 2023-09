Payday 3 : une bêta ouverte pour le FPS de braquage de banques

Du 8 au 11 septembre prochain, Payday 3 du studio suédois Starbreeze sera jouable en accès anticipé sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam) via une bêta ouverte.

Tout comme la bêta fermée du mois d’août dernier, la bêta ouverte de Payday 3 permettra de participer au casse “No rest for the wicked” avec Dallas, Hoxton, Chains et Wolf, les célèbres personnages aux masques iconiques de clown. Les joueurs auront le choix entre s’infiltrer dans une banque hautement sécurisée et récupérer le butin sans être repérés ou bien alors faire du bruit afin de prendre part à l’expérience d’un braquage à New York City. Pour les plus téméraires, tous les modes de difficultés seront disponibles. A noter que le niveau maximal sera fixé à Infamie (niveau 22) et le niveau de progression des armes ira jusqu’à huit.

Starbreeze veut tester les serveurs de Payday 3

Cette bêta ouverte de Payday 3 est basée sur une version du jeu datant d’avril 2023 et ne représente pas la version finale. Elle va principalement permettre aux équipes de Starbreeze d’identifier les problèmes potentiels à venir au niveau des serveurs du jeu, en amont de la sortie.

Pour mémoire, Payday 3 sortira le 21 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via le Xbox Game Pass, Steam et l’Epic Games Store. Deep Silver explique d’ailleurs l’histoire :

Le légendaire gang Payday, bête noire des forces de l’ordre et de la pègre, fait son grand retour. Contraints à quitter leur retraite et à replonger dans le crime, ses membres devront faire face à une nouvelle menace découlant du chaos qu’ils ont semé dans leur sillage. Afin d’identifier et d’anéantir ce nouvel ennemi, le gang quitte son berceau de Washington D.C. pour s’attaquer à New York. Un nouveau terrain de jeu qui apportera son lot de difficultés, mais qui regorge également d’opportunités pour les braqueurs habiles.