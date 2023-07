Payday 3 : une bêta fermée pour le FPS de braquage de banques

Du 2 au 7 août prochain, Payday 3 du studio suédois Starbreeze sera jouable en accès anticipé sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam) via une bêta fermée.

La bêta fermée de Payday 3 permettra de participer au casse “No rest for the wicked” avec Dallas, Hoxton, Chains et Wolf, les célèbres personnages aux masques iconiques de clown. Les joueurs auront le choix entre s’infiltrer dans une banque hautement sécurisée et récupérer le butin sans être repérés ou bien alors faire du bruit afin de prendre part à l’expérience d’un braquage à New York City. Pour les plus téméraires, tous les modes de difficultés seront disponibles. A noter que le niveau maximal sera fixé à Infamie (niveau 22) et le niveau de progression des armes ira jusqu’à huit.

L’art du casse avec Payday 3

Dans Payday 3, les joueurs découvriront de nouvelles façons de cambrioler à l’aide de nouveaux gadgets, capacités et armes, pendant que l’histoire continuera de se développer au fil du temps avec de nouveaux contenus et défis :

Laissez-vous guider par votre cupidité et lâchez-vous. En plus de l’or, du liquide, des bijoux et divers objets de valeur que vous ne manquerez pas d’amasser, vous pourrez vous constituer une belle collection d’armes, d’objets cosmétiques et autres distinctions. Vous avez toute la liberté d’aborder vos opérations comme bon vous semble. Gagnez de l’expérience, débloquez de nouvelles compétences et maîtrisez diverses armes pour monter en puissance et relever des défis toujours plus corsés.

Payday 3 sortira le 21 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via le Xbox Game Pass, Steam et l’Epic Games Store. Le sac de butin Trifecta qui comprend le costume Obsidian Glitz et le masque Venomous Verdigris seront des bonus de précommande.