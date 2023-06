Payday 3 : l’histoire sera continuellement enrichie par de nouveaux contenus et de nouveaux défis

Starbreeze propose de nouvelles façons de réaliser le casse parfait avec Payday 3 grâce à des compétences inédites ainsi que de nouveaux gadgets et de nouvelles armes.

Le Payday Gang, composé de Dallas, Hoxton, Wolf et Chains, sort de sa retraite dans Payday 3 et se retrouve au sein de la “Big Apple” (surnom de la ville de New York) après l’apparition d’une menace inconnue, brisant l’illusion d’une vie paisible du bon côté de la loi. Grâce à leurs années d’expérience et à un mystérieux nouvel acteur du monde criminel, ils parviennent rapidement à réaliser des braquages lucratifs et à laisser leur carte de visite explosive aux forces de sécurité et de police de la ville.

Un trailer pour Payday 3

Payday 3 sortira le 21 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Epic Games Store/Steam). A noter que les joueurs qui précommanderont le nouvel opus du célèbre FPS coopératif pourront mettre la main sur le sac de butin Trifecta qui comprend le costume “Obsidian Glitz” et le masque “Venomous Verdigris”.

Le studio suédois Starbreeze a déclaré :

Cette bande-annonce de Payday 3 se déroule dans une succursale de la Secure Capital Bank, quelque part dans les entrailles de la ville de New York. Nous suivons Dallas, Chains, Wolf et Hoxton alors qu’ils enfilent leurs masques et montrent au monde que rien n’est à l’abri du Payday Gang.