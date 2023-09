Patreon se dote de groupes de discussion simples à la Discord. L'objectif est de renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté.

Les créateurs sur Patreon ont une nouvelle option pour interagir avec leurs fans, la plateforme venant tout juste de déployer une fonctionnalité de groupe de discussion. Ce chat communautaire permet aux créateurs d’interagir avec leurs fans, mais aussi de laisser les abonnés échanger dans un espace à l’extérieur des commentaires. Les créateurs peuvent avoir jusqu’à quatre chats simultanément et il y a un ensemble d’outils pour mettre en place des restrictions de participation. Par exemple, un créateur peut limiter l’accès à un groupe à certaines offres d’abonnement.

Patreon se dote de groupes de discussion simples à la Discord

Ces groupes de discussion sont, pour l’heure, uniquement accessibles via l’app mobile, mais l’entreprise explique qu’une version desktop est en préparation. Cela ressemble beaucoup à Discord, Patreon le reconnait, faisant référence à “un serveur Discord natif, en plus simple”. Discord n’a pas de brevet sur ce genre de chose et les outils de Patreon n’ont aucune vocation à remplacer Discord, les créateurs ayant toujours accès à une expérience intégrée avec l’application tierce. Autrement dit, ils peuvent choisir la méthode de chat qui leur convient le mieux.

Vous pourrez faire davantage de choses dans un groupe de discussions que dans les commentaires. Ces salons permettent de partager des photos et emoji en plus du texte brut. Il y a aussi, évidemment, des outils de modération pour que les créateurs puissent filtrer le contenu. L’entreprise indique qu’une future mise à jour permettra aux créateurs de faire participer les fans à la modération.

L’objectif est de renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté

Et pour que ces groupes donnent davantage l’impression de communauté, Patreon a aussi introduit une nouvelle fonctionnalité de profil. Cela permet de personnaliser les nom, photo, liens vers les réseaux sociaux et bio, pour que les autres fans puissent mieux vous connaître. L’entreprise déclarait à Engadget que tous ces outils seront utiles “pour permettre des connexions plus profondes dans et entre les communautés”.

Les groupes de discussion de Patreon sont en cours de déploiement auprès de certains créateurs, leur disponibilité devrait être élargie dans les semaines, mois à venir.