Quatre applications mobiles qui sont meilleures sur le web

Nos applications mobiles ont très souvent une version web. Et cette dernière peut être bien plus efficace. Voici quatre applications clairement dans ce cas.

De nombreuses apps sont aujourd’hui disponibles dans des versions mobile et web. Il est même de plus en plus rare de trouver une app mobile qui ne soit pas aussi accessible depuis un ordinateur et les quatre qui nous intéressent aujourd’hui sont particulièrement intéressantes dans leur version web. Pouvoir utiliser un plus grand écran et un clavier en bonne et due forme fait une énorme différence. Si vous n’avez jamais utilisé ces apps sur Windows ou macOS, n’hésitez pas, vous pourriez être surpris(e). Et cela pourrait vous permettre de passer moins de temps sur votre smartphone.

WhatsApp

Ouvrez WhatsApp web dans votre navigateur et vous verrez un QR Code. Scannez-le avec votre téléphone en tapotant sur les trois petits points dans l’onglet Chats (Android) ou Réglages (iOS), puis Appareils liés et Lier un appareil. La caméra de votre téléphone va s’ouvrir et vous pouvez scanner le QR Code affiché dans votre navigateur.

Un clavier physique est bien plus pratique pour écrire et il est très facile de passer d’une conversation à une autre sur la version web. Vous pouvez rapidement sélectionner plusieurs conversations pour les rendre silencieuses ou les marquer comme lues ou non lues et il y a une fonction de filtre pour voir facilement les conversations non lues en un même endroit.

Vous pouvez aussi envoyer des fichiers, photos et vidéos et même prendre des photos et vidéos avec votre webcam. WhatsApp web est vraiment utile lorsque vous voulez partager des éléments depuis votre ordinateur.

En vérité, il n’y a que très peu de choses qui ne soient pas possibles depuis la version web par rapport à la version mobile. On pourrait citer le partage de localisation. Pour tout le reste, la version web reste plus efficace.

Google Messages

Ouvrez Google Messages pour le web sur votre navigateur. Si vous êtes déjà identifié(e) sur Google, vous connecter ne nécessite que de choisir le compte à utiliser et ouvrir Google Messages sur votre téléphone pour confirmer le lien. Vous pouvez aussi utiliser un QR Code, à scanner en ouvrant l’app mobile, en tapotant sur votre avatar (en haut à droite), puis en choisissant Lier un appareil.

L’app web Google Messages n’est pas aussi bien fournie en fonctionnalités que celle de WhatsApp – impossible de sélectionner plusieurs conversations en une fois, par exemple, ni filtrer les messages -, mais vous pouvez en faire beaucoup. Les messages peuvent être mis en silencieux, supprimés et archivés en quelques clics et vous pouvez aussi, évidemment, démarrer une nouvelle conversation.

Les fonctionnalités RCS, y compris les réponses aux messages individuels et réactions emoji, sont disponibles.

Vous avez aussi accès à un certain nombre de paramètres : les modes sombre et contraste élevé sont accessibles, ainsi que nombre d’options pour les notifications. Comme avec WhatsApp, il y a aussi des raccourcis clavier.

Instagram

Instagram pour le web a fait ses débuts en 2012 et petit à petit, le service a introduit toutes les fonctionnalités de la version mobile. Vous pouvez désormais tout faire depuis le navigateur de votre ordinateur – excepté prendre des photos et enregistrer des vidéos -.

Le fil principal apparaît au centre de l’écran, vos stories en haut, et avec les liens sur la gauche, vous accédez à la recherche, la page Explorer et vos messages directs. Vous pouvez aussi créer des posts, si vous avez les photos et vidéos sur votre ordinateur.

Faire défiler les stories fonctionne à la perfection sur le web, avec un simple clic pour avancer ou reculer, ou mettre en pause, ou même passer plusieurs stories pour aller à celles qui vous intéressent vraiment. Vous pouvez aussi répondre aux stories et ajouter des réactions emoji, comme sur téléphone.

Instagram sur le web est aussi parfait pour visualiser et gérer votre propre profil, il y a des outils pour éditer, voir les posts sauvegardés et ceux dans lesquels vous êtes identifié(e), et même modifier les paramètres de votre compte.

Snapchat

Snapchat sur le web n’est pas aussi fourni que son équivalent Instagram, mais vous tout de même en faire beaucoup – y compris envoyer des snaps à vos contacts via votre webcam. Si vous utilisez Snapchat comme service de messagerie instantanée, avoir le clavier et la souris aide énormément.

Visualiser les snaps qui vous sont directement envoyés n’est cependant pas possible. Cela place l’interface web un cran derrière l’app mobile en termes de fonctionnalités, mais c’est certainement intentionnel de la part de Snapchat : vous pouvez voir les nouveaux snaps qui arrivent, mais pas les visionner. Vous pouvez, cependant, visualiser les stories, sur la droite de l’interface, à côté de vos discussions.

Vous pouvez envoyer des photos et vidéos dans les conversations. Autrement dit, si vous avez les fichiers sur votre ordinateur, l’interface web est parfaite pour ce faire. Il est aussi possible de passer des appels audio et vidéo avec la version web, ce qui, là encore, est pratique si vous utilisez Snapchat comme hub de communication.

Enfin, il est possible de répondre et lancer des demandes d’amis sur le web ; vous pouvez lancer de nouvelles discussions et appels de groupe ; vous pouvez configurer les notifications navigateur et même choisir entre les modes sombre et clair.