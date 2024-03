“Paper Trail”, le jeu d’aventure inspiré de l’origami, arrive enfin le 21 mai

Pliez votre monde sur votre ordinateur, votre console de jeux, ou sur votre téléphone mobile.

Tl;dr Le jeu “Paper Trail” sortira le 21 mai après plusieurs retards.

Développé par Newfangled Games, il propose un mécanisme de pliage unique.

Le joueur incarne Paige, une jeune astrophysicienne en devenir.

Disponible sur PC, consoles et l’application mobile Netflix.

Préparez-vous à plier le monde avec “Paper Trail”

Le secteur du jeu vidéo s’apprête à être ébranlé par un nouveau titre qui promet de bousculer notre rapport à l’espace. Le jeu intitulé “Paper Trail”, développé et publié par l’entreprise originaire du Royaume-Uni, Newfangled Games, a été annoncé pour une sortie le 21 mai, après avoir vu son lancement repoussé à plusieurs reprises.

Un principe de jeu innovant

“Paper Trail” se distingue par un principe de jeu unique qui allie art inspiré de l’artisanat et un mécanisme de pliage innovant. Ce dernier permet au joueur de déformer son environnement, en le contournant, le tournant et le torsadant, pour résoudre de nombreux puzzles. Comme le mentionne la description sur Steam : “Modifiez le tissu de votre monde… lorsque vous essayez de résoudre l’énigme du Paper Trail.”

Le style artistique du jeu est en adéquation avec cette mécanique : son design affiche des influences variées allant de l’estampillage à l’aquarelle.

Un personnage intriguant

Les joueurs auront l’occasion d’incarner Paige, une aspirante astrophysicienne de 18 ans, sur le point d’entrer à l’université malgré l’opposition de ses parents plutôt conformistes. Selon les développeurs, “Paper Trail” est un jeu facile à appréhender, mais difficile à maîtriser, de quoi stimuler les plus claivoyants.

Disponibilité sur plusieurs plateformes

“Paper Trail” sera disponible sur PC, sur les consoles PS5 / PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et Switch, ainsi que sur l’application mobile Netflix (iOS et Android) à partir du 21 mai. Pour les adeptes du PC, le jeu est déjà listé sur Steam, prêt à être ajouté à vos favoris. Faites donc chauffer vos méninges et préparez-vous pour une expérience vidéoludique inoubliable.