Palworld, le jeu “Pokémon avec des armes”, dépasse le million de ventes en huit heures

L'énorme afflux de joueurs simultanés a même mis à rude épreuve les serveurs.

Un lancement record pour Palworld sur la plateforme Steam

Selon les informations révélées par le développeur Pocketpair, le jeu Palworld a réussi l’exploit de vendre plus d’un million de copies en seulement huit heures après son lancement. Cela marque l’un des plus grands succès de l’année sur la plateforme Steam, si l’on considère le nombre de téléchargements et de joueurs simultanés.

Palworld: le Pokémon de l’ère moderne

Ce jeu a fait parler de lui depuis un certain temps grâce à sa proposition unique : une version armée de l’univers Pokémon. Avec son lancement, il semble que de nombreux joueurs aient été impatients de découvrir cette version sombre et décalée des célèbres créatures de poche.

Un jeu controversé, mais bien accueilli

Toutefois, il ne faut pas se méprendre, ce jeu est loin d’être léger. En effet, “au lieu de libérer les monstres indésirables appelés Pals dans la nature, vous les tuez avec une hache. Vous pouvez également vendre vos “Pals” en esclavage, les manger et, bien sûr, les faire combattre à mort”. Malgré ces aspects controversés, Palworld a reçu de bonnes critiques lors de sa sortie en accès anticipé.

Prix et disponibilité

Pour le moment, le jeu est disponible sur Steam pour 27 dollars, avant de revenir à son prix normal de 30 dollars. Il est également disponible dès le premier jour sur le Game Pass.