Où regarder les quatre films Ghostbusters (ou S.O.S. Fantômes) ?

Pour préparer la sortie de Ghostbusters: Frozen Empire au cinéma en mars prochain, les fans des célèbres chasseurs de fantômes peuvent revoir les quatre premiers films produits par Columbia Pictures en streaming, mais également à la location ou à l'achat en VOD.

Tl;dr La franchise Ghostbusters va se décliner avec un cinquième film.

Les quatre premiers films sont disponibles en streaming ou en VOD (location/achat).

Les deux derniers films ne sont pas disponibles en streaming actuellement.

La franchise Ghostbusters a été lancée par Dan Aykroyd et Harold Ramis en 1984.

Ghostbusters : une franchise qui perdure

Lancée par Dan Aykroyd et Harold Ramis en 1984, la saga Ghostbusters continue de captiver le public 40 ans après sa première sortie. Avec des bandes dessinées, des jeux vidéo, des émissions de télévision et surtout cinq longs métrages, la franchise demeure vivante et dynamique. Le premier film Ghostbusters a connu un succès critique et commercial retentissant, générant 295,2 millions de dollars au box-office et devenant ainsi le film le plus rentable de 1984. Face à cet engouement, des suites ont été commandées et la franchise s’est développée.

Les films de la saga Ghostbusters

Les quatre volets de la série de films comprennent Ghostbusters (1984), Ghostbusters II, Ghostbusters (2016) et Ghostbusters: Afterlife. Les deux premiers films mettent en scène l’équipe originale de parapsychologues, tandis que le film de 2016 est un reboot de la franchise avec une équipe de chasseuses de fantômes entièrement féminine. Le quatrième film fait directement suite aux films originaux, se déroulant 32 ans après la fin de Ghostbusters II et mettant en scène la fille et les petits-enfants du défunt Spengler.

Actuellement, deux des quatre films Ghostbusters sont disponibles en streaming : le film de 1984 est accessible gratuitement sur Sling TV, tandis que Ghostbusters: Afterlife est disponible sur Sling TV, fuboTV et Hulu pour ceux qui ont des abonnements. Les films Ghostbusters II et Ghostbusters (2016) ne sont pas disponibles sur les principales plateformes de streaming dans l’immédiat. Cependant, tous les films de la franchise sont disponibles à la location ou à l’achat sur VOD, avec des prix allant de 3,59 euros à 3,99 euros pour une location et de 12,99 euros à 14,99 euros pour un achat.