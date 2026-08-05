OpenAI contre-attaque Apple et publie ses échanges internes

Accusé par Apple d’avoir récupéré des secrets industriels, OpenAI riposte avec des mails et des logs de chat. L’enjeu va bien au-delà du simple procès.

En bref OpenAI conteste en bloc les accusations d’Apple.

Des mails et chats ont été publiés.

Le dossier vise deux anciens cadres d’Apple.

OpenAI a choisi de ne pas juste répondre au tribunal. La société a aussi publié des logs de chat et des emails pour défendre sa version face à Apple. Et ça, clairement, ça change le niveau du conflit.

Dans sa riposte, OpenAI décrit l’action en justice d’Apple comme imprudente, agressive et étrangement personnelle. Surtout, l’éditeur de ChatGPT nie avoir recruté d’anciens employés pour mettre la main sur des informations confidentielles. Le message est simple, Apple se trompe sur toute la ligne.

OpenAI sort les reçus

Le point le plus frappant, c’est la mise en ligne de communications internes. OpenAI s’en sert pour soutenir que, dans le cas de Chang Liu, ce sont d’anciens collègues chez Apple qui l’ont contacté après son départ afin de l’aider à retrouver certaines informations confidentielles.

Autrement dit, la boîte tente de renverser la lecture du dossier. Pas l’ex-employé qui va chercher des secrets par initiative perso, mais des contacts restés chez Apple qui reviennent vers lui. Sur un dossier de secrets industriels, la nuance n’a rien d’un détail.

Le cas Chang Liu, cœur du dossier

En juillet 2026, Apple a attaqué OpenAI, Chang Liu et Tang Yew Tan. Pour Liu, l’accusation est lourde, accès discret et téléchargement de dizaines de fichiers confidentiels liés au hardware, avec des données sur des produits non annoncés, des présentations d’ingénierie, des spécifications techniques et des données propriétaires de projet.

La défense d’OpenAI tient sur un autre terrain, le residual access. Selon l’entreprise, Apple a fini par reconnaître que ses employés avaient bien sollicité Liu, avant d’essayer de faire porter le problème sur un accès résiduel. Sauf qu’OpenAI affirme que ce genre d’accès persistants viendrait d’une mauvaise gestion des droits quand des salariés quittent l’entreprise, au point que d’anciens employés peuvent encore voir des fichiers sans même le savoir.

Tang Yew Tan, une défense plus courte

Sur Tang Yew Tan, Apple accuse un mécanisme assez frontal, des candidats encore en poste chez elle auraient été encouragés à apporter de vraies pièces à montrer lors d’entretiens chez OpenAI. L’idée, selon Apple, était aussi de récupérer plus d’informations confidentielles pendant ces échanges.

OpenAI répond de façon moins détaillée ici, mais soutient que Tan a toujours été clair avec son équipe, aucune information confidentielle provenant d’autres sociétés ne doit être utilisée. Ce n’est pas anodin vu le profil du bonhomme, 24 ans chez Apple, avec un poste de vice-président du design produit. Pas exactement un junior perdu dans l’open space.

Même le premier contact est contesté

Et il y a un dernier caillou dans la chaussure d’Apple. La firme assurait avoir alerté OpenAI dès février et n’avoir reçu aucune réponse.

OpenAI dit que c’est faux, parce que le mail serait parti à la mauvaise personne après une confusion entre deux noms de famille asiatiques. Bref, même le point de départ du litige est désormais disputé. Quand un procès commence à se jouer aussi sur les emails envoyés au mauvais contact, c’est que le dossier est déjà bien plus sale qu’un simple clash corporate.