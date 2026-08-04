Tech

Le MacBook Air pris dans une pénurie mémoire qui s’aggrave vraiment

Le portable le plus populaire d’Apple commence à manquer. Délais vers fin août, voire septembre, et Apple cherche déjà des parades côté mémoire.

Jordan Servan — publié le
MacBook Air
Image d'illustration. MacBook Air — Apple / PR-ADN

En bref

  • Le MacBook Air d’Apple affiche des délais de livraison inhabituels à cause de stocks sous tension.
  • La demande massive en mémoire pour l’intelligence artificielle perturbe désormais les produits Apple.
  • Apple augmente ses prix et diversifie ses fournisseurs pour limiter la pénurie.

Si vous commandez un MacBook Air aujourd’hui, il faut déjà regarder le calendrier avec un peu moins de sérénité. Sur le site d’Apple, les livraisons glissent vers la seconde moitié d’août, et pour certaines configurations, carrément vers septembre. Pour un modèle censé être le Mac le plus simple à acheter, ça commence à faire tache.

Acheter un MacBook Air devient soudain moins simple

Le signal le plus parlant, il est là. Pas dans un labo, pas dans une note interne, mais dans le panier d’achat. Des revendeurs expliquent que l’approvisionnement paraît plus tendu que jamais, et ce n’est plus un souci cantonné à quelques références exotiques.

Le stock du MacBook Air devient donc le vrai sujet. Et quand le produit le plus populaire d’Apple commence à manquer, on sort du petit accroc logistique.

La pénurie ne touche plus seulement les Macs de niche

D’après Mark Gurman, de Bloomberg, cette pénurie mémoire frappait déjà des machines plus discrètes chez Apple, le Mac mini et le Mac Studio. Là, on change d’échelle. Le problème remonte jusqu’au portable le plus visible de la gamme.

La cause avancée, ce sont les besoins énormes des entreprises d’IA, très gourmandes en puces mémoire. Bon, ce n’est pas exactement la surprise de l’année, mais voir ce choc se répercuter sur le MacBook Air, ça donne une autre lecture du marché. On n’est plus dans une tension abstraite, on est dans un manque qui touche le produit grand public.

Apple ajuste déjà ses prix, ses fournisseurs et son discours

Face à ça, Apple ne reste pas immobile. Selon Mark Gurman, la marque essaie de corriger le tir en augmentant ses prix et en allant chercher de la mémoire auprès de fournisseurs chinois. Deux réponses très concrètes, et franchement pas anodines.

Il y a aussi le volet commercial. La dernière opération de rentrée d’Apple a été repoussée depuis juin. Et, fait plus révélateur qu’il n’y paraît, la communication met cette fois davantage en avant le modèle de base du MacBook Pro. Le matériel marketing prévient même que le MacBook Air dépend des disponibilités.

Bref, quand la machine la plus facile à recommander devient celle qu’on ne trouve plus, vous comprenez vite pourquoi l’alerte mérite mieux qu’un haussement d’épaules.

Jordan Servan

Spécialiste Tech

Rédacteur sur Begeek.fr depuis 2014, passionné par les jeux vidéo, les séries TV et le cinéma.

X LinkedIn Tous ses articles →
Une erreur dans cet article ?

Nous apportons le plus grand soin à chaque article et nous appuyons sur des sources fiables. Personne n'est à l'abri d'une erreur : si vous en repérez une, signalez-la, nous la corrigerons au plus vite.

Sujets
Apple Macbook Pénurie RAM

Lisez Begeek en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos articles remonteront plus haut dans votre actualité.

Ajouter à mes sources

À découvrir

La suite, sélectionnée pour vous.