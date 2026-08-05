WhatsApp lance le ping @all : préparez-vous aux notifications en rafale

WhatsApp lance le ping @all dans les groupes, avec des garde-fous. Sondages et création de sous-groupes gagnent aussi en souplesse.

En bref WhatsApp reprend une fonction déjà connue de Slack et Discord.

Le défi sera de trouver l’équilibre entre urgence et surcharge de notifications.

La mise à jour améliore aussi l’organisation des échanges collectifs.

Les groupes WhatsApp vont devenir un peu plus bruyants. L’app ajoute enfin un @all, ce ping qui permet d’alerter tout le monde d’un coup, même ceux qui avaient peut-être commencé à ignorer la conversation familiale, l’orga d’un week-end ou le canal de boulot qui déborde.

Le @all arrive, avec un vrai risque de spam

Sur le papier, l’idée est très simple. Avec @all, un membre peut signaler l’ensemble du groupe pour faire remonter un message jugé important ou urgent. Si vous traînez déjà sur Discord, Slack ou Microsoft Teams, vous voyez exactement le genre. Rien de révolutionnaire, donc, mais sur WhatsApp, ça peut changer la dynamique de pas mal de discussions.

Le bon côté, c’est évident. Pour une info à ne pas louper, un changement d’horaire ou un rappel de dernière minute, ce type de mention est franchement pratique. Le moins bon côté, vous le sentez venir. Entre ce qui est vraiment urgent et ce qu’un groupe considère comme urgent, il y a parfois un monde. Et non, la photo du chat ou du bébé n’a pas forcément besoin d’un ping global.

Des garde-fous pour éviter le carnage

Heureusement, WhatsApp ne lâche pas ça sans filet. Dans tous les groupes qui dépassent 32 personnes, l’outil sera réservé aux admins. C’est plutôt bien vu, parce que dans les gros groupes, un tel bouton peut vite tourner au mini boss final des notifications.

Il y a un autre détail important. Même si vous avez mis un groupe en sourdine, les pings @all passeront quand même. Oui, ça pique un peu. Mais l’app laisse aussi la possibilité de couper spécifiquement ces alertes dans les réglages de notifications. Résultat ? Un système pensé pour forcer la visibilité, avec une porte de sortie pour ceux qui veulent garder un peu de paix.

Sondages et nouveaux groupes, le reste des changements

Le reste de la mise à jour est moins spectaculaire, mais pas mal utile. Les sondages de WhatsApp gagnent d’abord une heure de fin, ce qui permet de fermer les votes à un moment précis. L’app ajoute aussi le vote anonyme, pratique quand on veut éviter l’effet de groupe ou les petites pressions nulles.

Ce n’est pas tout. La personne qui crée un sondage aura désormais 15 minutes pour modifier la question, corriger une faute ou clarifier un point. Et pour les discussions qui dérivent, WhatsApp facilite aussi la création d’un nouveau groupe à partir d’un groupe existant. Au lieu d’ajouter les participants un par un, on pourra lancer une conversation parallèle en un seul geste. Petit ajout, gros gain de temps. Et parfois, c’est exactement ce qu’on demande à une app de messagerie.