Chez Tesla, Elon Musk parle désormais plus IA que voitures

Les résultats de Tesla racontent encore une histoire d’automobile. Les prises de parole d’Elon Musk, elles, regardent de plus en plus vers l’IA et les robots.

En bref Tesla déplace progressivement son discours de l’automobile vers l’intelligence artificielle, l’autonomie et la robotique.

Elon Musk consacre désormais une grande partie de ses interventions aux projets comme les robotaxis et Optimus.

Malgré cette ambition technologique, les voitures restent encore la principale source de revenus de l’entreprise.

Le virage se voit dans les mots avant de se voir dans les comptes. Sur les conférences trimestrielles de Tesla, Elon Musk passe désormais près de la moitié de son temps à parler d’IA, de robotaxis et de Full Self-Driving. En 2022, on était plutôt sur 15 à 20%. Là, on n’est plus dans la nuance.

La moitié du discours part vers l’IA

Pour mesurer ça, Hudson Labs, société de recherche financière basée à New York, a passé au crible les transcriptions des earnings calls de Tesla récupérées via S&P Market Intelligence depuis 2019. Son outil d’IA Co-Analyst a classé chaque phrase par thème, puis compté leur fréquence. Résultat, Elon Musk parle de plus en plus comme le patron d’une boîte d’IA qui tolère encore de vendre des voitures à côté.

Et il le dit lui-même. Lors de l’appel du premier trimestre 2024, Elon Musk lâchait : « Si vous valorisez Tesla comme une simple entreprise automobile, c’est fondamentalement le mauvais cadre. Si quelqu’un ne croit pas que Tesla va résoudre l’autonomie, je pense qu’il ne devrait pas être investisseur dans l’entreprise ». C’est limpide, et franchement pas anodin.

Les voitures paient encore l’addition

Le plus frappant, c’est le décalage. Tesla a livré près d’un demi-million de voitures sur le dernier trimestre évoqué, et 70% de ses revenus viennent encore des ventes automobiles. Sauf que, dans les prises de parole de Musk, l’auto recule.

Il consacre maintenant moins d’un tiers de son temps de parole aux voitures et à la production. Sur l’appel du troisième trimestre 2025, il passait même sous les 20% sur le sujet automobile. Quand votre cœur de business finance encore tout le reste, ça dit beaucoup sur la direction prise.

Optimus prend une place très visible

Le cas Optimus est presque plus parlant encore. Quand Tesla a dévoilé son robot humanoïde en 2021, Musk n’y consacrait qu’environ 2% de son temps, ou moins, l’année suivante.

Sur l’année écoulée, on est passé à au moins 10%. Et lors du troisième trimestre 2025, Optimus occupait quasiment un tiers de son attention. Bon, là, on comprend que le robot n’est plus juste un slide futuriste glissé au milieu d’un deck.

Les autres dirigeants suivent, mais moins vite

Chez les autres cadres, le basculement existe aussi, mais il traîne un peu. Vaibhav Taneja, directeur financier, et Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie, passent encore autour de 30% de leur temps à parler du business auto sur les appels les plus récents. Leurs sujets suivants, ce sont l’IA, le robotaxi et le Full Self-Driving.

Avant, ils consacraient près de 50% de leurs interventions, voire plus, à fabriquer et vendre des voitures. Le changement s’est accéléré en 2024, quand l’activité auto a commencé à souffrir avec la concurrence des constructeurs historiques et des nouveaux acteurs chinois. Quand ils rejoignent Elon Musk sur le futur, ils reprennent aussi sa rhétorique. Vaibhav Taneja résumait ça ainsi au deuxième trimestre de cette année : « Le chemin vers une abondance incroyable est toujours difficile et exige de faire des paris audacieux. Nos progrès seront non linéaires. Le futur va être formidable. » En gros, chez Tesla, le présent vend des voitures, mais le discours vit déjà ailleurs.