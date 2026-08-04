Vieux câbles USB qui traînent : ne les jetez surtout pas comme ça

Ces vieux câbles USB entassés dans un tiroir ne sont pas juste du bazar. Les recycler, les donner ou en garder quelques-uns peut vraiment faire la différence.

En bref Un câble abîmé doit être retiré.

Le recyclage évite pollution et gaspillage.

Gardez seulement quelques modèles utiles.

Un câble USB effiloché, fendu ou qui chauffe quand vous le branchez, ce n’est pas un simple vieux accessoire. C’est un objet à écarter vite, et surtout pas à balancer avec les ordures ménagères. Là, clairement, le tiroir fourre-tout devient un vrai sujet.

Pourquoi le câble usé ne doit jamais finir à la poubelle ?

Quand un vieux câble part à la benne, il peut finir enfoui ou brûlé. Le problème, c’est que ces accessoires contiennent souvent du plastique ou du caoutchouc susceptibles de relâcher des substances polluantes. Pas très glamour pour un truc qu’on oublie au fond d’un meuble.

Et il y a l’autre face du sujet, plus intéressante. Les fils contiennent aussi du cuivre et de l’aluminium, deux matériaux qui peuvent être récupérés puis réinjectés dans la production, y compris pour des équipements médicaux ou des bijoux. Recycler évite aussi d’extraire davantage de cuivre neuf, une opération gourmande en eau et en énergie. Bref, même un petit câble compte.

Si le câble fonctionne encore et reste sûr, vous pouvez aussi lui donner une seconde vie. C’est tout bête, mais quelqu’un d’autre en a peut-être besoin.

Où les déposer si vous êtes aux États-Unis ?

Aux États-Unis, il existe pas mal de portes d’entrée. Des enseignes nationales comme Staples et Best Buy acceptent les vieux accessoires tech, câbles compris, au comptoir service ou dans une borne à l’entrée du magasin.

Best Buy propose même un service d’envoi postal si vous avez une vraie cargaison à vider. Le principe est simple, vous achetez une boîte de recyclage, elle arrive avec du ruban adhésif, une étiquette UPS prépayée et les consignes, puis vous l’expédiez depuis un point de dépôt UPS.

Chez Staples, on peut aussi demander de l’aide en caisse pour recycler ses câbles. Il y a une limite de sept articles par jour. Sinon, certains fabricants reprennent leurs anciens produits, même si le câble seul n’est pas toujours accepté. Il reste aussi les bases de recherche comme The Battery Network ou les installations locales de gestion des déchets.

Tout jeter n’est pas forcément une bonne idée

Vous n’avez pas besoin de conserver vingt exemplaires du même câble. Mais en garder quelques-uns, oui. Un ou deux USB-A peuvent encore servir avec des appareils plus anciens, des chargeurs ou des batteries externes.

Même logique pour les vieux formats comme le mini USB ou le micro USB. On retombe parfois sur un appareil photo ou une tablette oubliée, et là, le câble rescapé sauve la mise. Un dans le sac de voyage, un dans la voiture, un à la maison. Pas plus.

Autre point malin, certains câbles de marque valent encore quelque chose. Les modèles officiels Apple ou PlayStation, mieux construits et plus chers, peuvent se revendre. Sinon, donnez-les à un proche, à un refuge, à une église ou à une structure comme Goodwill, à condition qu’ils soient en bon état.

Faire le tri sans retransformer le tiroir en nid de serpents

Pour ceux que vous gardez, une attache-câble et le chaos retombe d’un cran. C’est basique, mais ça change tout.

Le bon réflexe tient en une ligne, gardez quelques câbles utiles, écartez ceux qui sont douteux, et recyclez le reste. Pas besoin d’un tiroir entier pour se sentir prêt à toute éventualité.