Le frigo peut tuer votre smartphone plus vite que la chaleur

Mettre un téléphone qui chauffe au frigo semble malin. En pratique, la condensation et le choc thermique peuvent l’abîmer bien plus vite.

En bref Un téléphone chaud ne doit pas passer au frigo.

La condensation peut causer des dégâts invisibles.

Il existe des solutions bien plus sûres.

Un smartphone qui chauffe, on a tous eu ce réflexe idiot en tête. Le mettre au frigo quelques minutes, souffler un coup, et repartir. Sauf que ce raccourci peut faire bien plus de dégâts que la surchauffe de départ.

D’après Techspot, des réparateurs en Europe ont même vu arriver beaucoup plus de téléphones abîmés de cette façon quand les températures grimpent. Et franchement, ça se comprend, l’idée paraît logique. Sur les réseaux aussi, le conseil tourne encore. Mauvaise pioche.

Le faux bon plan qui finit parfois en réparation

Quand un téléphone brûle dans la main après du streaming ou une grosse session de jeu, le froid semble être la solution la plus simple. Rapide, accessible, presque évidente. Mais un frigo n’est pas un bouton reset pour électronique fatiguée.

Le problème, c’est qu’on passe d’un appareil chaud à un environnement froid d’un coup. Puis on le ressort, et il reprend l’air plus chaud de la pièce. Résultat ? Les conditions parfaites pour créer de l’humidité là où vous n’en voulez surtout pas.

Le vrai danger est à l’intérieur du téléphone

Le premier ennemi, c’est la condensation. L’air chaud présent dans le téléphone refroidit, et de l’eau peut se former sur des composants sensibles. Une fois l’appareil ressorti du frigo, le retour à un air plus chaud augmente encore le risque.

Et non, la résistance à l’eau n’est pas un joker magique. Elle ne protège pas un téléphone contre du liquide qui finirait directement sur ses mécanismes internes. C’est là que le conseil pseudo malin devient vraiment dangereux.

Il y a aussi le choc thermique, ce changement de température trop brutal. Il peut toucher plusieurs pièces du téléphone, réduire la durée de vie de la batterie au lithium, ou dans les cas les plus durs, fissurer l’écran. Pas mal pour un geste censé sauver l’appareil.

Ce qu’il faut faire à la place

Bon, il existe des solutions simples et autrement plus propres. Si votre téléphone chauffe, commencez par lever le pied sur ce qui le fait transpirer, vidéo en streaming, jeux gourmands, activité en arrière-plan. Le mode économie d’énergie aide aussi à calmer la machine.

Autre réflexe utile, retirez la coque. Elle peut garder la chaleur comme une doudoune en plein mois d’août. Certaines coques avec dos en mesh limitent mieux cette rétention, mais sans coque, le refroidissement reste plus efficace.

Vous pouvez aussi miser sur une pochette thermique ou un ventilateur portable compatible MagSafe. Et si le téléphone est vraiment à bout, la solution la plus efficace reste encore de l’éteindre, de le ranger, puis de profiter du soleil sans lui pendant un moment. Clairement, c’est moins spectaculaire qu’un frigo. Mais ça évite de tuer son mobile pour de bon.