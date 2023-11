OpenAI cherche à collaborer avec des organisations pour développer de nouveaux jeux de données d’entraînement IA

L'entreprise affirme que cette initiative donnera lieu à des bases de données publiques et privées. Curieux de savoir comment ce processus pourrait bénéficier à votre secteur ?

Tl;dr OpenAI lance un programme de collecte de données auprès de tiers.

Ces données serviront à l’entrainement des modèles d’IA d’OpenAI.

OpenAI recherche des informations dans tous les formats et langues.

L’initiative pourrait aider à améliorer les outils d’OpenAI comme la reconnaissance automatique de la parole.

OpenAI à la recherche de données pour entrainer ses modèles IA

Récemment, la société de renommée mondiale OpenAI a annoncé le lancement d’un nouveau programme de partenariat. L’objectif principal de cette initiative, appelée OpenAI Data Partnerships, est de collecter des ensembles de données auprès de tiers, tant privés que publics, qui serviront à former ses modèles d’IA.

Un appel général pour une diversité de données

La firme spécifie qu’elle ne se limite pas au format ou au langage des informations. Aussi bien les images, que l’audio, la vidéo, les données quantitatives, ou le texte sont les bienvenus. Il est également crucial que ces données expriment l’intention humaine, à l’image des essais de forme longue ou des conversations transposées.

Le but ultime étant que la technologie de reconnaissance automatique de la parole, “utilisée pour transcrire les mots prononcés”, puisse être améliorée considérablement, selon les dires de la compagnie. Cette initiative va de pair avec l’expansion récente de ChatGPT pour supporter les requêtes vocales et engager les utilisateurs dans des conversations plus naturelles.

Amélioration des capacités et protection de la vie privée

L’ensemble de ces stratégies va permettre d’étendre naturellement les capacités du GPT-4 Turbo d’OpenAI, qui a déjà été mis à jour pour fournir des réponses plus complexes et significatives. En travaillant avec des organismes autorisés tels que le gouvernement islandais, OpenAI améliore la capacité de GPT-4 à comprendre les requêtes dans la langue islandaise.

La politique de confidentialité de l’entreprise reste malgré tout ferme. OpenAI précise qu’elle n’est pas intéressée par les données sensibles ou personnelles. Elle a déjà démontré son engagement envers la protection de la vie privée avec son outil ChatGPT, qui compte environ 100 millions d’utilisateurs actifs chaque semaine.