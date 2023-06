OpenAI a averti Microsoft de ne pas précipiter l'intégration de GPT-4 dans Bing. Le partenariat entre les deux entreprises fait beaucoup parler.

Selon un article de The Wall Street Journal, il y a quelques mois, OpenAI mis en garde Microsoft de ne pas précipiter l’intégration de GPT-4 dans Bing sans avoir poussé plus en avant l’entraînement de l’IA. Microsoft n’a pas pris en compte cet avertissement, mais cette alerte s’et révélée fondée puisque les premiers utilisateurs ont pu constater un comportement “déséquilibré” dans l’outil IA de Bing. De plus, ce nouvel article détaille “conflit et confusion” en interne, derrière cette alliance bien pratique, mais potentiellement fragile.

OpenAI a averti Microsoft de ne pas précipiter l’intégration de GPT-4 dans Bing

Plutôt que de racheter OpenAI, Microsoft a investi pour s’offrir 49 % de l’entreprise, une stratégie choisie pour rester sous le radar des régulateurs. Cet accord donnait à Microsoft un accès anticipé à ChatGPT et DALL-E 2 pour améliorer son moteur de recherche Bing. De plus, le géant intègre CoPilot dans Office et d’autres produits logiciels alors que Google tente de suivre la cadence. Dans le même temps, OpenAI obtient l’investissement financier et des serveurs de Microsoft pour son logiciel.

The Wall Street Journal décrit cet accord comme une “relation ouverte” avec Microsoft qui maintient une influence significative sans avoir de contrôle complet. Par exemple, bien que le contrat limite les clients du moteur de recherche d’OpenAI, ce dernier reste libre de travailler avec les concurrents de Microsoft. Cela pourrait placer les deux entreprises dans des situations délicates, notamment pour les équipes de vente. De plus, les employés de Microsoft se plaindraient aussi d’une diminution des investissements dans l’IA en internet et d’un manque d’accès direct aux modèles d’OpenAI pour ses chercheurs et ingénieurs.

Les employés du géant américain étaient aussi surpris de la rapidité à laquelle OpenAI a lancé ChatGPT. La startup a ouvert son chatbot au public en novembre dernier et elle compte parmi les apps enregistrement la croissance d’utilisateurs la plus rapide. Microsoft n’a lancé Bing avec GPT qu’en février, alors que ChatGPT s’était déjà fait un grand nom.

Le partenariat entre les deux entreprises fait beaucoup parler

Et même avec le lancement assez branlant de l’IA dans Bing, il est évident que Microsoft a largement profité de ce partenariat. Le moteur de recherche a enregistré une augmentation de 15 % de son trafic après l’intégration de GPT, tandis que l’app mobile Bing a été téléchargée 750 000 fois, avec un pic de 150 000 installations quotidiennes durant la première semaine. Le fait que Bing soit devenu un produit buzz, après des années à avoir été simplement qualifié d’alternative au produit de Google, est un accomplissement en soit. “Lorsque nous grandissons, cela aide [OpenAI] et lorsqu’ils grandissent, cela nous aide”, déclarait Amy Hood, directrice financière de Microsoft, en avril.

Quoi qu’il en soit, certains analystes voient ce partenariat comme potentiellement problématique dans le temps. “Ce qui les place sur trajectoire de collision, c’est que les deux partis doivent gagner de l’argent”, déclarait Oren Etzioni, membre du conseil et PDG du Allen Institute for Artificial Intelligence. “Le problème, c’est qu’ils tentent tous les deux de gagner de l’argent avec des produits similaires.”