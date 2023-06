Microsoft Bing Chat se dote de capacités vocales sur desktop

Microsoft Bing Chat se dote de capacités vocales. Vous pouvez lui parler et lui vous répondre à l'oral.

Vous pouvez désormais parler à Bing sur desktop, et ce dernier peut même vous lire à voix haute ses réponses. Microsoft a en effet déployé la prise en charge de la voix pour le chatbot de son moteur de recherche sur Edge pour PC. Tout ceci repose bien sûr toujours sur la technologie GPT-4 d’OpenAI.

“Nous savons que nombre d’entre vous adorent utiliser la voix pour le chat sur mobile”, écrivait notamment le géant de la tech dans les dernières notes de mise à jour de Bing. La fonctionnalité était d’abord devenue publique sur le chatbot IA de Bing pour ses applications mobiles. Désormais, elle l’est donc aussi sur desktop – il suffit de cliquer sur l’icône en forme de microphone dans Bing Chat pour commencer à parler au robot IA.

À l’heure actuelle, la fonction prend en charge l’anglais, le japonais, le français, l’allemand et le mandarin, mais Microsoft précise que d’autres langues seront compatibles très bientôt. En plus de pouvoir poser des questions à Bing simplement en parlant, le chatbot est aussi désormais capable de fournir ses réponses à l’oral, grâce à son algorithme texte-vers-voix. “En utilisant votre voix, demandez à Bing Chat, ‘Quelle est la phrase la plus difficile à prononcer que tu connaisses ?'”, propose Microsoft. Et oui, bien sûr, il vous répondra !

Comme The Verge le précise, la firme de Redmond avait introduit la voix dans Bing Chat sur desktop peu après avoir annoncé la disparition de l’app Cortana dédiée pour Windows, qui officie normalement d’assistant vocal, dans les mois à venir. Dans son annonce à ce moment-là, Microsoft rappelait que les utilisateurs auront toujours accès à “des fonctionnalités de productivité puissantes dans Windows et Edge, tous deux dotés de capacités IA avancées.” En particulier, le géant mentionnait justement Bing Chat et Microsoft 365 Copilot, qui utilise l’intelligence artificielle pour générer du contenu dans les applications de l’entreprise.