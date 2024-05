One Piece sur Netflix : des spin-offs semblent inévitables pour l’adaptation en série

Le triomphe de la série télévisée One Piece sur Netflix laisse présager l'arrivée de plusieurs spin-offs pour satisfaire les fans avides de nouvelles aventures.

Tl;dr La série télévisée One Piece de Netflix a été un succès phénoménal.

One Piece a été renouvelé pour une deuxième saison peu de temps après la sortie de la première saison.

One Piece a été la série télévisée la plus regardée de Netflix de juillet à décembre 2023.

Le succès de la série One Piece pourrait conduire à des spin-offs.

Un succès retentissant pour One Piece

La série One Piece en live-action s’est imposée comme une véritable révélation sur la plateforme de streaming Netflix. Adaptée du célèbre manga d’Eiichiro Oda, elle a su conquérir un public massif, faisant partie des séries les plus influentes et aimées de tous les temps.

Renouvelée après une première saison fulgurante

Le succès de la première saison de One Piece, largement saluée comme l’une des meilleures adaptations live-action à sortir d’Hollywood, a assuré son renouvellement pour une deuxième saison. Le rapport “What We Watched” de Netflix pour la deuxième moitié de 2023 a confirmé la popularité écrasante de One Piece.

Une place de choix dans le classement de Netflix

La première saison de One Piece a été la série télévisée la plus regardée de Netflix de juillet à décembre 2023, avec plus de 71 millions de vues. Elle a été visionnée pendant plus de 541 millions d’heures, plus du double de l’émission la plus regardée de Netflix pour la même période, Dear Child.

Le futur prometteur de la série

La réussite de One Piece sur Netflix est une excellente nouvelle pour l’émission pour plus d’une raison. Premièrement, cela annonce un avenir positif et stable pour la série live-action sur la plateforme de streaming. Deuxièmement, cela garantit que One Piece continuera à bénéficier du budget et de la liberté créative dont elle a besoin pour adapter la folle épopée du mangaka Eiichiro Oda.