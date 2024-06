Tout savoir sur la saison 3 de House of the Dragon

La série télévisée House of the Dragon va se poursuivre avec une troisième saison.

Tl;dr House of the Dragon, le prequel de Game of Thrones, a été renouvelé pour une troisième saison.

Malgré les retards de la deuxième saison, la popularité de l’univers fantastique de George R. R. Martin reste intacte.

La troisième saison verra probablement le retour d’Emma D’Arcy et de Tom Glynn-Carney en tant que Rhaenyra et Aegon Targaryen.

La guerre civile, connue sous le nom de “Danse des Dragons”, sera probablement le thème principal de la troisième saison.

Le dragon reprend son envol

La série préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon, a fait son grand retour en 2024, après une attente interminable. Aujourd’hui, la série a été renouvelée pour une troisième saison par HBO.

The Dance of the Dragons continues.#HouseOfTheDragon has been renewed for Season 3 on @StreamOnMax. pic.twitter.com/XnoaDEHfdH — House of the Dragon (@HouseofDragon) June 13, 2024

Un retour triomphant malgré les retards

La première saison de House of the Dragon a marqué un tournant pour HBO, en dépit de l’échec du final de la saison 8 de Game of Thrones en 2019. Cependant, malgré le succès initial de la série préquelle, la chaîne a eu du mal à ramener rapidement les fans à Westeros. La deuxième saison a connu des retards qui se sont étendus sur près de deux ans. Malgré cela, la popularité de l’univers fantastique du romancier George R. R. Martin n’a pas faibli.

Un casting épique pour la troisième saison

Il est difficile de spéculer sur le casting complet de la troisième saison de House of the Dragon, la franchise Game of Thrones étant connue pour éliminer les personnages à tout moment. Cependant, le retour d’Emma D’Arcy en tant que Rhaenyra Targaryen et de Tom Glynn-Carney en tant qu’Aegon est probable.

La guerre civile à l’horizon

La deuxième saison de House of the Dragon a introduit le début de la fameuse “Danse des Dragons”. Il est donc probable que la troisième saison suive cette ligne, avec une guerre civile épique qui continuera de ravager les Sept Royaumes.