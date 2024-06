“House of the Dragon” confirmé pour une saison 3 avant même la première de la saison 2

La deuxième saison du spin-off de "Game of Thrones" démarre ce dimanche soir sur HBO. Une nouvelle intrigue palpitante vous attend, allez-vous la suivre ?

Tl;dr HBO confirme une troisième saison pour House of the Dragon.

L’annonce survient avant la première de la deuxième saison.

D’autres saisons pourraient être prévues.

Un autre spin-off de Game of Thrones est en développement.

La maison du dragon renouvelée pour une troisième saison

L’univers de Game of Thrones continue de fasciner les spectateurs. Confirmé par la chaîne HBO, le spin-off House of the Dragon reviendra pour une troisième saison. Cette décision intervient seulement trois jours avant la première de la deuxième saison, soulignant l’enthousiasme et la confiance de la chaîne en cette série.

Nouvelles frontières dans l’univers de Game of Thrones

Dans un communiqué de presse, Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation HBO et directrice des séries et films dramatiques de HBO, a longuement félicité l’équipe. Parmi eux, George R.R. Martin et Ryan Condal, durant leurs préparations pour la troisième saison. Les détails concernant cette prochaine saison restent cependant confidentiels.

House of the Dragon pourrait même voler au-delà d’une quatrième saison, l’indique Francesca Orsi, alors qu’elle discutait avec Deadline. L’adaptation télévisée du livre de Martin Fire & Blood connaît un succès retentissant.

Un autre spin-off en route

Outre cette annonce réjouissante, les fans de la saga de fantasy ont une autre raison de se réjouir. Il y a deux jours, Martin a confirmé dans un article de blog que HBO a réinventé le spin-off de Game of Thrones, Ten Thousand Ships. L’auteure et dramaturge Eboni Booth est en train de travailler sur un nouveau pilote pour ce préquel qui raconte l’histoire de la reine Nymeria et des Rhoynars.

Finalement, malgré la fin de l’émission originale, il semble que l’héritage de Game of Thrones ne fait que commencer à faire son effet. De nouvelles aventures nous attendent aux coins des sept royaumes.