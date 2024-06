Game of Thrones: Legends dévoile son premier trailer et annonce sa sortie pour l’été

L'hiver vient dans Game of Thrones: Legends, le tout nouveau RPG de réflexion du studio américain Zynga.

Tl;dr Zynga lancera Game of Thrones: Legends sur iOS et Android à partir du 25 juillet 2024.

Game of Thrones: Legends mélange énigmes et stratégie d’équipe.

Les joueurs peuvent s’inscrire en avance pour avoir des récompenses spéciales.

Game of Thrones: Legends sortira durant la diffusion de la deuxième saison de House of the Dragon.

Game of Thrones: Legends, le nouveau jeu de Zynga

Enrichissant son portfolio de titres basés sur des franchises populaires, Zynga prépare le lancement mondial de Game of Thrones: Legends, un puzzle-RPG pour les mobiles. Annoncé en août 2023 et après une phase de soft launch, Game of Thrones: Legends est fin prêt pour une sortie officielle le 25 juillet 2024 sur iOS et Android.

Un aperçu captivant

La bande-annonce mêle des cinématiques mettant en scène des personnages familiers de la série HBO Game of Thrones et de son prequel House of the Dragon, comme Jon Snow ou encore Daenerys Targaryen, à des extraits de gameplay.

Le concept de Game of Thrones: Legends

Game of Thrones: Legends invite les joueurs à endosser le rôle d’un leader de Westeros pour :

Créer leur propre Maison de Westeros

Assembler une équipe de champions

Concourir contre des alliances rivales dans des tournois et événements spéciaux pour s’emparer du Trône de Fer.

Les combats se déroulent à travers une série de puzzles de type mix-3, permettant aux joueurs d’activer des mouvements spéciaux en fonction des compétences de leur équipe.

Inscription anticipée et récompenses

Les pré-inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur l’Apple App Store et Google Play. Les joueurs qui terminent le premier chapitre dans les sept premiers jours suivant le lancement recevront des récompenses spéciales, dont un accès anticipé à Robert Baratheon et “une rançon royale de bonus“.