Le préquel idéal de The Last Kingdom existe déjà

The Last Kingdom plonge dans les conflits entre Vikings et Anglo-Saxons au 9ème siècle, suivant Uhtred de Bebbanburg, tandis que The Winter King explore les racines des conflits qui ont façonné cette époque tumultueuse.

Tl;dr The Winter King est le parfait préquel à The Last Kingdom.

The Winter King se déroule dans l’Angleterre pré-médiévale.

Les deux séries partagent des thèmes similaires tout en les abordant différemment.

Les deux séries rendent hommage à la vision de Bernard Cornwell.

The Winter King, un préquel idéal à The Last Kingdom

Après la conclusion de The Last Kingdom avec le film Seven Kings Must Die sur Netflix, nombreux sont les fans qui souhaitent revisiter la vision immersive de l’Angleterre pré-médiévale de Bernard Cornwell. Une série télévisée offre justement cette opportunité.

The Last Kingdom, débutée sur la BBC avant de passer sur Netflix, a rencontré un grand succès auprès du public grâce à ses personnages charismatiques et son intrigue captivante. Malgré la fin du récit d’Uhtred de Bebbanburg, interprété par Alexander Dreymon, il existe toujours un moyen pour les fans de retourner à cette période fascinante de l’histoire britannique.

The Winter King et The Last Kingdom : deux visions de l’Angleterre pré-médiévale

Non officiellement affiliée à The Last Kingdom et sans partager aucun de ses personnages, The Winter King est en réalité le préquel idéal pour le populaire drame historique. Les deux séries partagent une source commune – toutes deux basées sur des romans de fiction historique écrits par Bernard Cornwell – et malgré leurs différences de ton et d’intrigue, leurs décors en font des pièces complémentaires idéales.

Alors que The Last Kingdom se déroule pendant les 9e et 10e siècles, The Winter King est situé encore plus tôt dans l’histoire de l’Angleterre. Une relecture de la légende arthurienne, la série se déroule dans la Grande-Bretagne post-romaine durant une période connue sous le nom de Dark Ages. Chronologiquement, cela la place environ 300 à 400 ans avant The Last Kingdom.

Des thèmes communs abordés différemment

The Winter King aborde de nombreux thèmes narratifs similaires à ceux de The Last Kingdom. Les deux histoires tournent autour d’un protagoniste charismatique qui se retrouve isolé et exclu de sa patrie. Malgré ce statut, il se trouve contraint de jouer un rôle clé dans la formation de l’avenir de l’Angleterre et de la Grande-Bretagne.

Les deux séries explorent également l’idée de ce que signifie être anglais. Dans The Winter King, le concept d’une nation unifiée est incroyablement nébuleux, mais on sent que le seul moyen d’assurer la survie est de se rassembler sous une seule bannière. C’est exactement le même message que The Last Kingdom, bien qu’à travers une idée de nation beaucoup plus formée.