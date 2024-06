Une nouvelle saison de “Gloutons et Dragons” en préparation !

La première saison de l'émission sur Netflix vient tout juste de se terminer. Qu'attendons-nous pour la prochaine saison ?

Desserrez vos ceintures, car le désormais célèbre anime Gloutons et Dragons s’apprête à servir une deuxième saison. Au terme de sa première saison, dévorée avec enthousiasme par une audience mondiale sur Netflix, on nous annonce déjà que le studio de production a lancé la préparation de nouveaux épisodes.

Pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec cette œuvre, la série Gloutons et Dragons est basée sur le manga du même nom, amoureusement concocté par Ryoko Kui. L’intrigue combine des ingrédients qui semblent indigestes au premier abord : des aventuriers en faillite se nourrissant de monstres tout au long de leur quête pour sauver leur ami du ventre d’un dragon. Malgré tout, cette alliance singulière de gastronomie et de fantasy a su séduire les téléspectateurs, offrant une expérience savoureusement imprévisible.

🐲 DELICIOUS IN DUNGEON SEASON 2 🐲

🔥 Now in production! We want to thank you for supporting #DeliciousinDungeon!

🍴 Please continue to support the series and share your love for the series! pic.twitter.com/OtvyulNFGD

— Delicious in Dungeon – Official (@dun_meshi_en) June 13, 2024