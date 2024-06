Netflix dévoile enfin la bande-annonce tant attendue de la deuxième (et ultime) saison d’Arcane

La série approfondira la recherche de Shimmer tout en explorant le conflit entre les villes.

Tl;dr La deuxième saison de la série animée Arcane est dévoilée

Le conflit principal repose sur les sœurs Vi et Jinx

La deuxième saison marquera la fin de ‘Arcane’

La série a remporté quatre Emmys en 2022

Une nouvelle saison attendue autour de l’univers de League of Legends

Annoncée en janvier, la bande-annonce tant attendue de la deuxième saison d‘Arcane vient d’être dévoilée. Cela marque un retour dans l’univers riche et complexe de League of Legends, exploré par la plateforme de streaming Netflix et les créateurs de Riot Games.

Un conflit au cœur de l’histoire

Au centre du récit, le conflit des soeurs Vi et Jinx persiste. Celles-ci deviennent un miroir des villes de Piltover et Zaun, désormais engagées dans une lutte mortelle suite à la fin de la première saison. Vi est impliquée dans l’effort pour capturer sa sœur et éliminer la substance dangereuse nommée Shimmer. Des champions comme Caitlyn et Ekko, connus des amateurs du MOBA, reviennent tandis que Singed et Warwick s’apprêtent à faire leur première apparition dans la série.

Le dernier acte d’une série remarquée

Bien que la deuxième saison promette émotions intenses et effets visuels saisissants, elle sera également la dernière pour Arcane. Cette série est “juste le début de notre plus grand voyage de narration et de notre partenariat avec le merveilleux studio d’animation Fortiche”, a déclaré le co-créateur de la série, Christian Linke. De ce fait, l’histoire d’Arcane se terminera avec cette deuxième saison.

Une série récompensée et appréciée par un public large

Avec une fin clairement définie, la série évitera un cliffhanger insatisfaisant. Arcane a réussi à séduire à la fois des personnes sans expérience préalable du MOBA et des fans internationaux de League of Legends lors de sa première diffusion en novembre 2021. Cette réalisation a été récompensée de quatre Emmys en 2022, faisant de la série le premier programme en streaming à être honoré pour un programme d’animation exceptionnel.