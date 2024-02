Odysseus : première sonde américaine sur la lune après 50 ans d’absence

Intuitive Machines est devenue la première entreprise privée à réussir à atteindre la surface lunaire.

L’Odysseus, une sonde spatiale conçue par la société basée à Houston, Intuitive Machines, a brillamment accompli sa mission en se posant avec succès sur la lune. Cette réussite remarquable marque non seulement la première fois qu’un atterrisseur d’une entreprise privée foule le sol lunaire, mais c’est aussi le premier accomplissement américain de la sorte depuis les missions Apollo.

L’Odysseus transportait avec lui des instruments de la NASA, qui seront utilisés pour préparer les futures missions habitées sur la lune. Selon des informations fournies, l’atterrissage a eu lieu à 18 h 23 ET le 22 février, avec un lancement sept jours plus tôt grâce à la fusée Falcon 9 de SpaceX.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU

— NASA (@NASA) February 22, 2024