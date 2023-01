OddBallers : un party-game déjanté qui réinvente le ballon prisonnier

Après Stikbold!, le studio danois Game Swing se remet au "dodgeball" avec OddBallers pour Ubisoft.

Développé par Game Swing avec le soutien d’Ubisoft Mumbai, OddBallers propose une jouabilité rapide et simple, articulée autour de quatre actions : lancer, esquiver, attraper et pousser. Parmi les 18 mini-jeux proposés, on retrouve des matchs de balle au prisonnier et des bagarres d’équipe, des concours de tonte de moutons et des batailles de boss en mode PvE contre des tracteurs géants et des voitures explosives.

Try to win the Eivor skin and play a new type of hard-hitting dodgeball! Dodge, block, and grab whatever you can to throw at the face of your frenemies. pic.twitter.com/AUh9z9Ttxu — Ubisoft (@Ubisoft) January 26, 2023

A noter que les joueurs habiles peuvent apprendre à utiliser les dangers environnementaux et les abris à leurs avantages, ou – avec le bon timing – arracher la balle d’un adversaire et la lui renvoyer. Et même s’ils sont éliminés, le match n’est pas nécessairement terminé, car ils auront souvent l’occasion de lancer des pièges sur le ring pour faire trébucher les adversaires.

Un trailer pour OddBallers

OddBallers propose du cross-play, ce qui permettra aux joueurs d’autres plateformes de participer à des compétitions en ligne, mais ceux qui souhaitent s’entraîner, jouer en solo ou simplement se mesurer à quelques amis peuvent compléter leurs matchs avec des adversaires contrôlés par l’IA, dont la difficulté est réglable individuellement. Les joueurs ont également la possibilité de personnaliser leur avatar OddBaller ou Rabbid avec différentes tenues et accessoires (et de stocker jusqu’à six avatars personnalisés à la fois).

OddBallers est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Ubisoft Store/Epic Games Store).