Nouveau style pour le Pingouin dans le spin-off de Batman

Une nouvelle image du film "The Penguin" met en scène Colin Farrell dans le rôle d'Oswald Cobblepot, arborant un costume blanc éclatant, une nouveauté pour ce personnage. Qu'en pensez-vous de ce changement de look ?

Tl;dr Colin Farrell revêt un costume blanc pour le personnage Oswald Cobblepot dans la série The Penguin.

La série promet d’explorer davantage la ville corrompue et noire présentée dans The Batman.

Le costume blanc indique une possible transformation du personnage de Penguin.

La série The Penguin débutera juste après les événements de The Batman.

Un nouveau look pour Oswald Cobblepot

Dans une révélation saisissante de la série DC à venir, The Penguin, une extension de l’univers établi dans The Batman, le méchant éponyme, interprété par Colin Farrell, arbore un costume blanc éclatant. Cette tenue, qui tranche avec l’habituelle noirceur du personnage, a été révélée par Empire et offre un aperçu de l’évolution de Cobblepot suite à la mort de Carmine Falcone dans The Batman.

Un changement significatif

Le costume blanc marque une rupture significative avec l’attirail sombre traditionnel du personnage, signalant une phase potentiellement transformative dans l’arc du Penguin. Ce nouveau portrait est en accord avec l’esthétique réaliste et sombre de The Batman, et pourrait indiquer une montée en puissance ou un changement stratégique dans les entreprises criminelles de Cobblepot, puisque la série explorera le vide de pouvoir laissé par Falcone.

Un aperçu de la série The Penguin

L’histoire de The Penguin commence quelques jours seulement après les événements de The Batman. Ce timing est crucial car il plonge le public au cœur des luttes de pouvoir chaotiques de Gotham et des promesses de violence déferlant dans les rues. Avec la disparition de Falcone, le monde criminel de Gotham est en plein bouleversement.

La signification du costume blanc

Le nouveau costume blanc du Penguin est bien plus qu’une simple mise à jour de garde-robe. Dans les films DC, de tels changements sont presque toujours chargés de symbolisme. Ce nouvel ensemble pourrait signaler la renaissance du Penguin, une métaphore visuelle de ses ambitions et de la promesse d’une transformation dans son arc de personnage.