Nouveau film animé The Witcher sur Netflix : les acteurs du jeu vidéo et de Yennefer en live-action reprennent leurs rôles !

Netflix annonce "The Witcher: Sirens of the Deep", leur prochain film d'animation mettant en scène les acteurs du Jaskier et de Yennefer en prise de vue réelle, ainsi que Geralt du jeu vidéo. Quelle en sera l'intrigue ?

Netflix dévoile un nouveau film animé : The Witcher: Sirens of the Deep

Le célèbre chasseur de monstres de Netflix est de retour pour un nouveau film animé, The Witcher: Sirens of the Deep. Cette nouvelle œuvre marque la deuxième extension animée de la série originale portée par Henry Cavill, après Nightmare of the Wolf en 2021.

Une intrigue entre humains et sirènes

Le prochain film, dont la bande-annonce a été révélée, mettra en scène Geralt engagé pour enquêter sur une série d’attaques dans un village côtier. Il se retrouve alors plongé dans un ancien conflit entre les humains locaux et les sirènes.

Un mélange des univers de la série et du jeu vidéo

Le film verra le retour des acteurs de la série live, Joey Batey et Anya Chalotra, dans les rôles de Jaskier et Yennefer. Mais surprise, Doug Cockle, qui a prêté sa voix à Geralt dans les jeux vidéo Witcher, reprendra son rôle. Il exprime son enthousiasme à l’idée de retrouver l’univers du Witcher dans The Witcher: Sirens of the Deep.

Une transition douce pour le nouveau Geralt

Le changement d’acteur pour le rôle de Geralt dans la série a été mal accueilli par les fans. Le fait que Doug Cockle reprenne son rôle dans Sirens of the Deep pourrait aider à faire accepter ce changement. Le design du personnage dans la bande-annonce semble mélanger celui des jeux vidéo et celui de la série, tout comme la voix de Cockle, à mi-chemin entre Cavill et Hemsworth.