Nintendo anticipe de vendre plus de consoles Switch qu’initialement prévu

L'année fiscale s'étend jusqu'à fin mars.

Tl;dr Nintendo relève ses prévisions de vente pour la Switch.

Les anciens et nouveaux jeux stimulent les ventes.

Les joueurs attendent avec impatience le successeur de la Switch.

Des rumeurs circulent sur les améliorations de la Switch 2.

Nintendo voit grand pour la Switch

Même après sept années d’existence, la Nintendo Switch continue de vibrer. Preuve en est, Nintendo a revu à la hausse ses chiffres de vente estimés pour l’exercice en cours. Suite à la publication de ses résultats du troisième trimestre, l’entreprise japonaise a augmenté ses prévisions de ventes de la Switch de 15 à 15,5 millions.

La confiance règne malgré des défis

Cet élan est soutenu par les bénéfices du troisième trimestre, qui étaient de 29,9 milliards de yens japonais (201,1 millions de dollars) supérieurs à ce que Nintendo avait prévu. Cependant, il convient de préciser que malgré des ventes nettes trimestrielles meilleures que prévu, le chiffre était encore inférieur de six pour cent par rapport à la même période en 2022.

Rôle des nouveaux et anciens jeux

Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette dynamique, notamment l’attrait persistant de jeux emblématiques et l’arrivée de nouvelles productions. Le jeu “Super Mario Bros. Wonder” est sorti en octobre et a enregistré 11,96 millions d’unités vendues. La sortie du film “Super Mario Bros.” en avril a également suscité l’intérêt pour des titres plus anciens comme “Mario Kart 8 Deluxe” et des lancements à venir tels que “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” selon la firme.

En attendant la Switch 2…

Alors que ces nouvelles positives sont reçues, les joueurs attendent impatiemment le successeur de la Switch. Si Nintendo n’a pas encore fourni de détails substantiels, il semble que la prochaine console de jeux verra le jour cette année. Les développeurs ont eu un aperçu de la Switch 2 (en l’absence d’un nom officiel) lors du salon Gamescom d’août 2023, durant lequel ils auraient pu voir une version de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” avec un nombre d’images par seconde et une résolution supérieurs à ceux de la Switch originale.