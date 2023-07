Nicki Minaj sera bientôt un personnage jouable dans Call of Duty, entre autres nouveautés pour la saison 5.

Comme l’a annoncé tout récemment Activision, la Saison 5 de Call of Duty proposera Nicki Minaj comme tout premier personnage féminin célèbre jouable en “Opérateur”. Cette dernière apparaîtra dans Warzone et Modern Warfare 2 dans le cadre de la 50 Years of Hip Hop Celebration, avec Snoop Dogg et 21 Savage.

D’autres célébrités, parmi lesquelles Lionel Messi, Kevin Durant et Snoop Dogg (plusieurs fois désormais) sont déjà apparus dans CoD par le passé. Nicki Minaj, par contre, est “le tout premier Opérateur féminin à porter son propre nom”, selon le développeur. Et d’ajouter tout de go “Fini de jouer ; ce n’est pas ‘Chill Nicki’ ; c’est ‘Red Ruby Da Sleeze’, en référence à la chanson et au clip du même nom publié il y a deux mois par la chanteuse.

Nicki Minaj apparaîtra donc dans le jeu et aura même droit, plus tard dans la saison, à son propre magasin, avec des items à vendre, dont le fusil rose que vous pouvez voir dans l’image ci-dessus. L’apparition de l’artiste avait été dévoilée l’année dernière dans une vidéo YouTube intitulée Squad Up. Il y avait par ailleurs Lil Baby, Bukayo Saka et Pete Davidson, mais nul ne sait, à ce stade, si ces derniers apparaîtront aussi dans CoD à un moment ou un autre.

Entre autres nouveautés pour la saison 5

Le site de la Saison 5 donne aussi des informations sur la 9mm ISO sub machine, le fusil d’assaut AN-94 et quelques autres armes. CoD a aussi laissé entrevoir quelques ajouts pour le multijoueur comme de nouvelles maps pour Livestock et Petrov Oil Rig. Dans le même temps, Warzone 2.0 ajoute de nouvelles localisations comme Verdansk Stadium. La Saison 5 permettra aussi de révéler, dans une certaine mesure, le très attendu Call of Duty 2023 (Call of Duty: Modern Warfare 3) – dans Warzone. La saison de Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone doit normalement démarrer le 2 août à 18 h (heure française) sur toutes les plateformes.