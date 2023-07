Microsoft et Sony d'accord pour garder Call of Duty sur PlayStation. Les termes n'ont pas cependant pas été dévoilés.

Après une longue période assez tendue suite à la proposition d’acquisition d’Activision Blizzard, Microsoft et Sony ont signé un accord pour garder la licence Call of Duty à plusieurs milliards de dollars sur les consoles PlayStation. “Nous sommes ravis d’annoncer que Microsoft et PlayStation ont signé un accord pour conserver Call of Duty sur PlayStation suite à l’acquisition d’Activision Blizzard”, tweetait Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, ce week-end. “Nous voulons un futur dans lequel les joueurs du monde entier ont davantage d’options pour jouer à leurs jeux favoris.”

Cette annonce survient après que Microsoft est parvenu à débouter la dernière tentative de la Federal Trade Commission pour faire échouer le rachat à 68,7 milliards de dollars d’Activision Blizzard. La Ninth Circuit Court of Appeals a refusé d’accorder au régulateur une mesure d’urgence face à une décision d’autoriser la finalisation de l’acquisition aux États-Unis. La Markets and Competition Authority (CMA) du Royaume-Uni est le dernier régulateur encore opposé à ce rachat, mais celui-ci et la firme de Redmond se sont récemment mis d’accord pour mettre en pause leur bataille juridique et négocier un compromis.

“Depuis le premier jour de l’acquisition, nous faisons tout pour répondre aux craintes des régulateurs, des développeurs de plateformes et de jeux et des consommateurs”, répondait Brad Smith au post de Phil Spencer. “Même après avoir franchi la dernière ligne de l’autorisation de cet accord, nous restons concentrés pour nous assurer que Call of Duty reste disponible sur un maximum de plateformes et pour plus de consommateurs que jamais auparavant.”

Les termes n’ont pas cependant pas été dévoilés

Phil Spencer n’a pas dévoilé les termes de l’accord de Microsoft avec Sony, y compris, notamment, sa durée. À la fin de l’année dernière, Microsoft proposait à Sony un accord de 10 ans pour garder Call of Duty sur les consoles PlayStation actuelles et futures, ce qu’avait refusé le géant japonais. Dans un effort pour obtenir l’approbation des régulateurs, y compris la FTC et la CMA, Microsoft avait signé un accord avec Nintendo pour porter la licence sur les futures consoles de Big N. La firme de Redmond avait aussi signé un accord avec des fournisseurs de cloud gaming comme NVIDIA.

Avant aujourd’hui, Jim Ryan, président et PDG de Sony Interactive Entertainment, s’était clairement déclaré opposé à l’offre de Microsoft envers Activision. “Je ne veux pas d’un nouvel accord pour Call of Duty. Je veux simplement empêcher la fusion”, déclarait Jim Ryan au PDG d’Activision, Bobby Kotick. “J’ai dit [à Bobby Kotick] que je pensais que la transaction était anti-concurrentielle. J’espérais que les régulateurs feraient leur travail et l’empêcherait”, déclarait-il durant son audition dans le procès FTC v. Microsoft. Et maintenant que ce rachat semble se préciser, Sony n’a plus d’autre option que de trouver un accord avec son concurrent.