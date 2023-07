Larry Hryb, alias Major Nelson de Xbox, quitte Microsoft. Une page se tourne, assurément, pour le géant.

Larry Hryb, plus connu sous le pseudo “Major Nelson” dans les cercles Xbox, a tweeté qu’il quittait Microsoft. Larry Hryb a passé de nombreuses années comme la figure publique la plus connue de la marque en tant que Directeur de la Programmation pour Xbox Live. L’homme n’a pas explicité ses raisons pour quitter l’entreprise, mais déclarait simplement avoir prévu de se retirer et de préparer le prochain chapitre de sa carrière. Cette décision survient alors que Microsoft tente de finaliser son acquisition d’Activision à 68 millions de dollars. “Alors que je prends un moment pour repenser à tout ce que nous avons accompli ensemble, je voudrais remercier les millions de joueurs aux quatre coins du globe qui m’ont fait une place dans leur vie”, expliquait Larry Hryb.

Larry Hryb a passé plus de deux décennies chez Microsoft, rejoignant le géant en tant que rédacteur en chef de MSN Music en 2001. En 2003, lorsqu’il arrive dans la division Xbox, il trouve son identité dans l’entreprise. Son rôle public fut une combinaison d’employé officiel et de super fan. Ses posts de blog, podcasts, interviews, déballages et autres contenus venaient réduire la frontière entre le cadre marketing et le joueur de confiance, donnant aux fans le sentiment qu’ils avaient quelqu’un de leur côté chez le géant du jeu vidéo.

Xbox l’a moins utilisé comme visage pour l’entreprise ces dernières années, mais entre 2005 et 2015, environ, “Major Nelson” était un véritable synonyme de toute la plateforme. Il explique avoir trouvé son pseudonyme grâce au personnage de Larry Hagman de la sitcom des années 1960, I Dream of Jeannie, après que son TiVo la lui avait recommandée.

Larry Hryb n’a pas dévoilé ce que sera le prochain chapitre de sa carrière. Cependant, il précisait que The Official Xbox Podcast, qu’il animait, fera une pause cet été avant de revenir “dans un nouveau format”.

After 20 incredible years, I have decided to take a step back and work on the next chapter of my career. As I take a moment and think about all we have done together, I want to thank the millions of gamers around the world who have included me as part of their lives. (1/3)

— Larry Hryb 💫✨ (@majornelson) July 14, 2023