Comment utiliser le dernier outil IA de Microsoft pour créer des designs gratuits à partir de texte

Microsoft propose nombre d'outils propulsés par l'IA. Certains sont déjà très populaires, d'autres sont plus ou moins passés sous silence. Connaissez-vous Microsoft Designer ?

L’IA permet aujourd’hui de créer énormément de choses, de paroles de chanson à des affiches de films en passant par des scenarii, avec seulement quelques invites textuelles. Microsoft propose de nombreux outils dans ses produits, notamment dans son navigateur Edge. Vous êtes peut-être passé(e) à côté de celui-ci : Microsoft Designer. Lancé en octobre dernier, il n’est accessible à tout un chacun que depuis tout récemment. Il permet de créer des designs graphiques selon ce que vous lui indiquez de manière textuelle.

Cet outil fonctionne donc avec des invites (prompts) textuelles. Indiquez ce que voulez – “une invitation à l’anniversaire de mon fils”, “un post Instagram pour la promotion de mon nouveau salon de beauté” -. Plus vous donnez de détails, mieux c’est, mais les résultats sont très intéressants aussi avec des descriptions courtes. Simple, rapide et efficace. Voici tout ce qu’il vous faut savoir pour utiliser le service.

Choisissez vos prompts

Ouvrez Microsoft Designer sur le web. Il vous faut un compte Microsoft pour en profiter. Pour l’heure, son utilisation est gratuite, directement dans Edge, mais avec le temps, lorsque des fonctionnalités plus avancées seront introduites, il y a fort à parier qu’il faudra un abonnement à Microsoft 365 pour y avoir droit.

Une fois sur l’app, saisissez votre invite dans le champ dédié sur la gauche, expliquez ce que vous souhaitez créer et comment le contenu va être utilisé (pièce jointe d’un email, post Facebook, impression, etc.). Une fois cela fait, cliquez sur Generate et vous verrez plusieurs options sur la droite. Passez la souris dessus pour y jeter un œil de plus près. Vous pouvez affiner votre prompt autant que nécessaire, pour rajouter des indications que vous voulez que Microsoft Designer prenne en considération. L’IA peut aussi vous générer du texte. Demandez-lui, et le tour est joué.

Si vous avez une image avec laquelle vous voulez que Microsoft Designer travaille, cliquez sur Add image et envoyez-la. Vous pouvez aussi faire appel au générateur d’images Dall-E. Cliquez sur Generate image et suivez les instructions. Une fois satisfait, vous pourrez l’insérer dans votre design.

Personnalisez vos designs

Une fois que vous un design qui vous plait, sélectionnez-le dans le panneau de droite et choisissez Customize design. Vous arrivez sur la seconde partie de l’interface de Microsoft Designer, où vous pouvez ajuster la proposition de l’IA. Par exemple, cliquez sur Templates pour changer l’organisation.

Sélectionnez My media pour charger des images ou Visuals pour voir ce que vous propose Microsoft Designer, toujours dans le thème de votre design. Utilisez Text si vous voulez introduire des éléments textuels et cliquez sur Brand kit pour que l’app vous suggère des polices et couleurs.

Le bouton Ideas sur la droite est intéressant : cliquez et vous aurez des suggestions pour affiner encore le design. En haut, vous pouvez changer entre les différents designs ou enregistrer votre composition actuelle sur votre disque et annuler les dernières modifications.

Cliquez sur les éléments individuels pour les modifier un à un. Vous avez aussi accès à des outils basiques comme pour modifier les calques.

Par ailleurs, Microsoft met son outil à jour très régulièrement. De nombreuses fonctionnalités arriveront bientôt, toujours propulsées par l’IA. À suivre !