Netflix va accueillir un film d’animation inspiré de Ghibli

Studio Ponoc et Netflix annonce un partenariat à long terme qui débute avec l'arrivée prochaine du film d'animation The Imaginary dans le catalogue de la plateforme de streaming.

Studio Ponoc et Netflix : un partenariat prometteur

Le film The Imaginary de Studio Ponoc sera bientôt disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Ce succès majeur pour le studio d’animation japonais est le résultat d’un partenariat à long terme avec Netflix, qui a acquis les droits de diffusion internationale du film.

Sortir de l’ombre de Ghibli

Malgré son talent indéniable, Studio Ponoc vit dans l’ombre de Studio Ghibli. En effet, leurs films partagent des styles artistiques similaires et de nombreux membres du personnel de Studio Ponoc sont des anciens de Studio Ghibli. Cela a entraîné un manque d’intérêt pour le studio, surtout lorsque leurs œuvres ne sont pas facilement accessibles.

Une chance de se faire connaître

Cependant, l’accord avec Netflix pourrait être l’occasion pour Studio Ponoc de montrer que les deux studios se complètent plutôt que de se concurrencer. En effet, le nouveau film de Studio Ponoc est une adaptation du roman de A.F. Harold de 2014, mettant en scène les aventures de Rudger, un ami imaginaire qui se retrouve séparé de son créateur et atterrit dans une ville peuplée d’autres “imaginaires” comme lui.

Un avenir prometteur

Grâce à cette collaboration avec Netflix, Studio Ponoc pourrait enfin se faire connaître à l’échelle mondiale. Il est également possible que le partenariat s’étende aux futurs films de Studio Ponoc. Entre le doublage anglais non annoncé de The Imaginary et sa diffusion sur Netflix, le film semble prêt à conquérir de nouveaux publics à l’étranger.