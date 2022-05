Netflix travaille sur des fonctionnalités de livestreaming

Netflix travaille sur des fonctionnalités de diffusion en direct et précise sa direction quant à l'expression artistique.

Netflix a l’intention de diffuser en direct la présentation de sa prochaine liste de séries et comédies, si l’on en croit Deadline. Netflix a déclaré au medium toujours très bien informé qu’elle avait démarré un projet pour développer cette capacité.

Netflix travaille sur des fonctionnalités de diffusion en direct

Deadline laisse entendre que le géant du streaming pourrait utiliser cette technologie pour organiser des sessions de vote en direct pour des programmes comme le futur Dance 100 ou son festival annuel Netflix is a joke, parmi d’autres utilisations possibles. La fonctionnalité en question n’a pas encore de date de déploiement précise, et seule une petite équipe au sein de l’entreprise travaillerait dessus, n’en étant apparemment qu’à une étape “préliminaire” dans le développement. Netflix a été contacté sur le sujet pour savoir de quoi il retourne plus précisément.

et précise sa direction quant à l’expression artistique

Dans le même temps, The Wall Street Journal rapportait il y a quelques jours que l’entreprise avait récemment mis à jour ses directives culturelles pour ajouter une nouvelle section intitulée “expression artistique”. Cette section indique aux employés qu’ils pourraient être amenés à travailler sur des projets qui ne sont pas en adéquation avec leurs valeurs.

“Tout le monde n’aimera pas – ou ne sera pas d’accord avec – tout ce que nous faisons sur notre service… et nous laissons les utilisateurs décider de ce qui est approprié pour eux. Netflix ne censure pas des artistes ou des voix spécifiques”, explique notamment l’entreprise dans ce document. “Selon votre rôle, vous pourriez être amené(e) à travailler sur des titres que vous pouvez percevoir comme dangereux. Si vous éprouvez des difficultés à encaisser cette largesse de contenu, Netflix n’est peut-être pas la meilleure société pour vous.”

Netflix expliquait à The Wall Street Journal avoir passé les dix-huit derniers mois à évoquer ces questions culturelles avec ses employés. L’entreprise a modifié ses directives pour aider les personnes à la recherche d’un emploi à prendre “des décisions plus éclairées pour savoir si Netflix est la bonne entreprise pour eux.”

Cette mise à jour survient après la vive controverse face au dernier épisode du show de Dave Chappelle. De nombreux employés avaient critiqué le comédien et The Closer au motif que tout ceci est transphobe. La réaction de Netflix à cet incident, y compris la décision de renvoyer un salarié qui aurait partagé des informations sensibles concernant ce contenu, avait entrainé une grève.