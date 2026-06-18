Netflix tient enfin son film totem, et KPop Demon Hunters le prouve

Un an dans le top 10 mondial de Netflix. KPop Demon Hunters signe un record rare, pendant que la plateforme prépare déjà sa vie d’après.

En bref KPop Demon Hunters atteint 52 semaines dans le top 10

Le film dépasse aussi le streaming

Netflix prépare déjà la suite

Rester un an dans le top 10 mondial de Netflix, ce n’est pas un simple bon lancement qui s’étire. C’est autre chose. Avec 52 semaines d’affilée selon la dernière mise à jour de Tudum, KPop Demon Hunters ajoute un nouveau record à une trajectoire qui commence à ressembler à un cas d’école pour la plateforme.

Un an plus tard, le film refuse de sortir du cadre

Ce qui frappe, ce n’est même plus le démarrage. C’est l’usure, ou plutôt l’absence d’usure. Des mois après son arrivée, le film d’animation musical et fantastique reste accroché au classement global de Netflix. Et là, on touche à quelque chose de plus rare qu’un carton viral, un titre qui continue d’exister dans les usages, dans les recommandations, dans la relecture.

Bref, le film ne s’est pas contenté de passer. Il s’est installé.

Le vrai exploit, c’est l’addition de tous les succès

Parce que KPop Demon Hunters ne domine pas seulement le streaming. La source rappelle qu’il s’agit du film le plus vu de l’histoire de Netflix, avec presque 100 millions de vues d’avance sur Red Notice, toujours deuxième. À lui seul, ce chiffre écrase déjà la concurrence.

Mais le plus parlant est peut-être ailleurs. Le film a aussi dépassé l’écran domestique avec une sortie en salles à plus de 19 millions d’euros (plus de 20 millions de dollars), alors même qu’il était disponible depuis des mois sur la plateforme. À cela s’ajoutent deux Oscars, un Grammy et plusieurs morceaux entrés dans les classements de Billboard. Streaming, box-office, musique, récompenses, le cercle est complet.

Pourquoi ça tient aussi longtemps

La source avance une idée assez simple, et elle tient debout. Le film se revoit facilement. Pour les enfants, évidemment, mais pas seulement. Les chansons jouent comme un point d’entrée immédiat, et les multiples détails disséminés dans le film encouragent le revisionnage.

Et puis son parcours a créé plusieurs vagues. D’abord la mise en ligne, ensuite la sortie cinéma, puis la saison des récompenses. À chaque étape, une nouvelle raison de lancer le film, ou de le découvrir sur le tard. C’est presque une série d’événements emballée dans un long métrage.

Netflix ne va pas s’arrêter à un seul film

Du coup, la suite paraît logique. Netflix prépare déjà KPop Demon Hunters 2, attendu au plus tôt en 2029. Rééditer une année entière au sommet semble franchement difficile, mais imaginer un nouvel énorme succès, beaucoup moins.

À côté, un world tour est aussi prévu, même si ni les artistes présents ni la forme du projet n’ont encore été confirmés. La plateforme viserait aussi d’autres extensions, avec de possibles spin-offs, des courts animés pour faire le lien jusqu’à la suite, et des célébrations autour du premier anniversaire. Le plus intéressant, au fond, est là, Netflix n’a pas juste trouvé un hit. Il a peut-être trouvé une franchise capable d’occuper le terrain pendant des années.