Netflix supprime l’accès à la facturation iTunes d’Apple

Désormais, les abonnés qui réglaient via Apple devront payer le service directement.

Tl;dr Netflix met fin à l’option de paiement via iTunes pour ses utilisateurs.

Ces derniers devront payer directement Netflix via carte de crédit ou de débit.

Netflix a augmenté le prix de son plan de base au cours de l’année dernière.

Les clients devront payer le prix plein s’ils veulent conserver leur abonnement.

L’ère du paiement via iTunes pour Netflix prend fin

Netflix a décidé de faire évoluer ses méthodes de paiement. L’annonce, confirmée par la compagnie à The Verge, signifie la fin des paiements via iTunes pour les abonnés du service de streaming. Cette mesure affectera principalement ceux qui maintenaient des tarifs inférieurs par le biais de ce mode de paiement.

Le paiement passe directement par Netflix

La représentante de Netflix, Momo Zhao, a déclaré à la publication que les “membres du forfait de base qui utilisaient iTunes comme moyen de paiement“, devront dorénavant payer directement à l’entreprise via une carte de crédit ou de débit. L’arrêt de l’option de paiement par iTunes est une réalité, à laquelle les abonnés devront s’adapter.

Modification des prix et des forfaits

Dans le même temps, Netflix a remodelé ses forfaits tarifaires. L’entreprise a éliminé son forfait basique de 10 dollars au cours de l’année dernière aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui représentait l’option sans publicité la moins chère. Les nouveaux utilisateurs de Netflix aux États-Unis et au Royaume-Uni doivent dorénavant payer au moins 15,49 dollars pour bénéficier d’une expérience sans interruption par la publicité. Par ailleurs, une option avec publicités est désormais disponible pour 7 dollars par mois.

Les utilisateurs iTunes à la croisée des chemins

Les clients autrefois reliés à iTunes devront payer ces prix, c’est-à-dire accepter l’augmentation ou choisir de désactiver leur abonnement. De plus, le volet Premium comprenant une vue sur quatre écrans et Ultra HD est désormais facturé à 23 dollars par mois. Ainsi, l’évolution de la politique tarifaire de Netflix semble suivre une tendance globale vers une augmentation des tarifs et une modification des moyens de paiement.