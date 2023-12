Apple tvOS 17.2 : une nouvelle expérience TV sans les apps iTunes Films et Séries TV

La mise à jour vous permet aussi désormais de répondre à vos appels FaceTime directement depuis votre télévision.

Le rafraîchissement de tvOS par Apple

Apple a récemment mis à jour ses plateformes iOS, iPadOS et watchOS. Cette vague de progrès s’étend aussi à tvOS, avec notamment une refonte majeure de l’application Apple TV.

Un Pas vers la simplification

Dans cette quête constante de facilité d’utilisation, la première transformation remarquable se trouve dans l’introduction d’une barre latérale. Ce nouvel élément permet d’intégrer de manière homogène le contenu des services Apple (tels que Apple TV+, MLS Season Pass et une boutique de location et d’achat de films) avec l’accès aux chaînes et applications tierces telles que Disney+ et Max. Le but déclaré est d’optimiser la navigation et la découvrabilité tout en veillant à ne pas dévier trop radicalement la conception traditionnelle en mosaïque à laquelle le public est habitué.

Sur les appareils dédiés au salon (Le matériel Apple TV et l’application éponyme, sur les smart TV et autres appareils), la barre latérale intègre désormais des profils. Selon Apple, cette innovation permettra de passer plus facilement d’un utilisateur à l’autre pour bénéficier de recommandations plus personnalisées.

Redesign des options d’achat

Notons également l’arrivée du Store tab qui regroupe tous les achats et locations. Le contenu autrefois accessible via l’iTunes Movies and TV Shows est désormais redirigé vers cette nouvelle section. L’onglet Store de l’Apple TV offrira ainsi une gestion centralisée des acquisitions.

Appels FaceTime sur Apple TV

Dans une poursuite de cette logique d’intégration, Apple propose désormais de répondre directement aux appels FaceTime sur les appareils Apple TV 4K. Un support pour les appels audio FaceTime a également été ajouté.