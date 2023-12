La dernière bêta d’Apple tvOS supprime les applications iTunes Films et Séries TV

Leurs fonctionnalités seront maintenues et accessibles via l'application TV.

Tl;dr Apple retire les applis iTunes Films et Séries TV de tvOS.

Ces applications sont remplacées par l’application TV.

Cette transition n’affecte pas les fonctionnalités centrales.

L’objectif est la rationalisation et la promotion d’Apple TV+.

Le dernier coup de balai d’Apple

Dans une dynamique apparemment irréversible de rationalisation de ses services, Apple désactive les applications iTunes Films et Séries TV sur Apple TV, selon 9to5Mac, comme indiqué dans le dernier changelog de tvOS 17.2.

Un seul point d’accès

Désormais, l’écran d’accueil pointera encore vers ces applications familières, mais elles ne seront plus que des portes d’entrée vers l’application TV, où toutes les fonctions autrefois accessibles seront maintenant centralisées. À noter que cette évolution n’empiète en rien sur les fonctionnalités essentielles, l’application TV reprenant les capacités d’achat, de location et de gestion des films et séries télévisées.

Une stratégie claire

Ce changement est clairement un moyen de se débarrasser des derniers vestiges de la marque iTunes vieillissante, tout en poussant, peut-être subtilement, plus d’utilisateurs vers les abonnements à Apple TV+. Ce service, qui est devenu un atout majeur pour la croissance d’Apple, continue de s’enrichir avec des productions originales.

Fonctionnalités améliorées

tvOS 17.2 n’est pas seulement synonyme de rationalisation, mais apporte également son lot de nouveautés. Parmi celles-ci, signalons l’ajout de fonctionnalités dans l’application TV, comme la possibilité de filtrer par genre dans la section des achats, la disponibilité des coffrets dans les listes de la boutique et une nouvelle conception de la barre latérale pour une navigation plus aisée.