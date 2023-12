Comment imprimer des documents depuis votre Apple iPhone

Il est possible d'imprimer un document directement depuis un Apple iPhone. Et la procédure est des plus simples. Que ce soit via AirPrint ou non. Explication.

Saviez-vous que vous pouvez envoyer des documents sur votre imprimante directement depuis votre iPhone ? Et il s’avère que c’est vraiment facile, dans la mesure où tous les iPhone sont compatibles avec la technologie AirPrint. Mais il est aussi possible de procéder sans AirPrint. Voici tout ce qu’il vous faut savoir.

Toutes les imprimantes ne sont pas compatibles avec AirPrint, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. Pour vous en assurer, faites une recherche sur Google de votre modèle ou contactez le fabricant. Si l’imprimante est compatible, assurez-vous d’abord qu’elle soit connectée sur le même Wi-Fi que votre téléphone, puis :

Ouvrez le document à imprimer, tapotez sur le bouton Partager ou Actions. Dans le menu, cherchez l’option Imprimer, puis tapotez dessus. Cela va ouvrir l’onglet des options d’impression, avec Imprimante en haut, puis “Aucune imprimante sélectionnée”. Tapotez sur cette dernière option pour arriver sur une page permettant de sélectionner une imprimante. Si l’imprimante que vous voulez utiliser est compatible AirPrint et connectée sur le même Wi-Fi, vous la verrez dans cette liste. Là, sélectionnez simplement le nombre de copies, les pages à imprimer, la disposition, etc. Tapotez sur Imprimer dans le coin supérieur droit.

Pendant le traitement, vous pouvez changer d’app pour accéder au Centre d’impression. Vous pourrez ici suivre la progression de l’impression ou annuler la tâche. L’opération est très simple et pas franchement différente d’une impression depuis un ordinateur.

Si votre imprimante n’est pas compatible avec AirPrint, vous avez tout de même des options. Tout d’abord, vérifiez si elle dispose d’une app dans l’App Store. Certaines en ont une, et il vous faudra suivre plusieurs étapes pour configurer l’ensemble. Le plus souvent, il faut aller dans les paramètres de l’app, cherchez “Wi-Fi” et trouver l’imprimante dans “Autres réseaux”. Vous pourrez alors imprimer via le bouton Partager sur votre document et en sélectionnant l’imprimante à partir de là.

Vous pouvez aussi brancher votre téléphone sur l’imprimante via un câble Ligthning-vers-USB et accepter la pop-up qui apparaît sur le téléphone. Suivez les mêmes étapes que via AirPrint, tapotez sur Partager et Imprimer. L’imprimante à laquelle vous êtes branché(e) devrait apparaître dans la page d’options d’impression.

C’est un peu plus complexe, mais bien moins ennuyant que de devoir envoyer le document par email sur un ordinateur ou aller faire imprimer dans un tabac ou un centre dédié.