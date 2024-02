The Kane Chronicles, la trilogie dérivée de Percy Jackson, est annulée sur Netflix

Netflix annule l'adaptation cinématographique de The Kane Chronicles.

Tl;dr Netflix annule le spin-off de Percy Jackson, The Kane Chronicles.

La série originale Percy Jackson a eu plus de succès sur Disney+.

La décision d’annulation de Netflix pourrait sauver l’intégrité des livres.

Le sort futur de The Kane Chronicles dépend d’un autre studio de production.

Netflix met fin à l’adaptation de The Kane Chronicles

Les fans de Percy Jackson attendaient avec impatience l’adaptation en trilogie de The Kane Chronicles sur Netflix. Cependant, les plans ont été officiellement annulés, plongeant la trilogie dans une phase de “turnaround“, termes décrivant la situation où la plateforme de streaming a “décidé de ne pas aller de l’avant“, d’après un communiqué de l’auteur Rick Riordan sur Goodreads.

Netflix Scraps ‘The Kane Chronicles’ Films From ‘Percy Jackson’ Creator Rick Riordan https://t.co/DYrFCDywYv — Variety (@Variety) February 24, 2024

Percy Jackson est populaire sur Disney+

La série Percy Jackson, basée sur les romans à succès de Rick Riordan, suit la vie du demi-dieu Percy Jackson, fils de Poséidon. La première adaptation cinématographique a eu lieu en 2010 avec Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief. Cependant, c’est récemment sur Disney+ que la série a connu un succès plus large, avec une seconde saison récemment renouvelée et des critiques élogieuses pour l’implication plus étroite de Rick Riordan.

Pourquoi l’annulation de The Kane Chronicles est probablement une bonne chose

Les livres de The Kane Chronicles, comprenant The Red Pyramid, The Throne of Fire et The Serpent’s Shadow, se déroulent dans le même univers que Percy Jackson. La décision de Netflix de ne pas poursuivre l’adaptation de cette série pourrait être une bonne chose, compte tenu des déceptions passées liées aux adaptations cinématographiques de Rick Riordan. Les films The Lightning Thief et Sea of Monsters ont par exemple reçu des critiques très mitigées.

En quête d’un nouveau studio

Le futur de The Kane Chronicles repose désormais sur l’intérêt d’un autre studio de production. Comme l’explique Rick Riordan dans son message : “il n’est pas rare qu’un projet de film change de mains“. Malgré l’annulation décevante de The Kane Chronicles sur Netflix, la préservation de l’intégrité des livres semble être une priorité.