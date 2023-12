Netflix dévoile enfin ses secrets, mais cache encore plus que vous ne le pensez

Le premier rapport d'engagement de 2023 de Netflix établit un nouveau précédent en matière de transparence des données pour le géant du streaming, sans toutefois fournir beaucoup de contexte. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de la transparence des données dans l'industrie du streaming ?

Netflix dévoile son premier rapport d’engagement

En décembre 2023, Netflix a établi un précédent avec la publication de son premier rapport d’engagement détaillé. Cette démarche, qui offre une transparence inégalée sur les performances de la plateforme de streaming, a toutefois ses limites. Le rapport, qui couvre la période de janvier à juin 2023, donne accès aux données de visionnage de plus de 18 000 titres originaux et sous licence de Netflix. Pourtant, ce document ne donne pas une image précise de la performance des titres en dehors de cette fenêtre de six mois.

Une approche biaisée de l’analyse des performances

Un aspect intéressant du rapport d’engagement de Netflix est qu’il ne fait pas la différence entre les films et les séries télévisées. Il classe tous les contenus, qu’ils soient sous licence ou originaux, en fonction du nombre total d’heures de visionnage. Cela a pour conséquence de fausser l’analyse des données, car les séries ont une durée plus longue que les films. Par exemple, The Night Agent, saison 1, semble être le contenu le plus populaire de Netflix en termes d’heures de visionnage.

Des comparaisons plus compliquées qu’il n’y paraît

Le rapport d’engagement de Netflix aurait gagné à être plus accessible et convivial. Cependant, comme le souligne le co-PDG Ted Sarandos, cela aurait fourni trop d’informations stratégiques au détriment du modèle “art et science” de l’entreprise. Par conséquent, bien que le rapport soit indéniablement factuel et transparent, il est utile seulement jusqu’à un certain point. En effet, il couvre une fenêtre de temps limitée et les classements sont influencés par des facteurs externes comme la date de sortie ou la durée, ce qui rend les comparaisons plus délicates.

Une vision incomplète de l’impact des nouvelles sorties

Le rapport d’engagement de Netflix ne permet pas d’accéder à une partie fascinante des données de performance de la plateforme : l’effet des nouvelles sorties sur le contenu similaire ou connexe. Par conséquent, il est impossible de comprendre l’impact de la sortie en mai 2023 de Queen Charlotte : A Bridgerton Story sur le visionnage des saisons 1 et 2 de Bridgerton, par exemple.