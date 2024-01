Netflix annonce un triplement des interactions avec ses jeux vidéo en 2023

En fin d'année, l'entreprise a enrichi sa gamme en intégrant la trilogie Grand Theft Auto à son catalogue.

Tl;dr Netflix rapporte une augmentation triplée de l’engagement des utilisateurs dans les jeux en 2023.

La trilogie Grand Theft Auto est devenue le lancement le plus réussi de la plateforme.

En 2022, moins de 1% des clients de Netflix jouaient à des jeux sur la plateforme.

Netflix compte désormais 260 millions d’abonnés dans le monde.

Netflix : une augmentation exponentielle de l’intérêt pour les jeux

La plateforme de streaming mondiale, Netflix, a déclaré mardi dans son rapport de résultats que l’engagement des utilisateurs avec les jeux sur son service avait triplé en 2023. Même si les jeux sont encore un secteur marginal par rapport à son activité cinématographique et série, l’entreprise se dit “satisfaite de cette progression”.

Le succès impressionnant de Grand Theft Auto

Le géant du streaming a souligné l’ajout de la trilogie “Grand Theft Auto” à son catalogue l’année dernière. Il n’est pas clair dans quelle mesure la trilogie, arrivée sur Netflix le 14 décembre, a stimulé l’engagement lors des deux dernières semaines de l’année. Cependant, Netflix affirme que Grand Theft Auto est devenu son “lancement le plus réussi à ce jour” en termes d’installations et d’engagement.

Une progression fulgurante depuis 2022

De plus, certains clients se seraient inscrits à Netflix uniquement pour jouer aux jeux de Grand Theft Auto. Un constat qui marque un grand changement par rapport à 2022, quand une analyse d’Apptopia et de CNBC révélait que moins de 1% des clients de Netflix jouaient à des jeux mis à disposition sur la plateforme un an plus tôt.

La croissance exponentielle des abonnées Netflix

Au-delà du gaming, Netflix a déclaré avoir attiré 13,1 millions de nouveaux abonnés au cours des trois derniers mois de 2023, le plus grand nombre d’abonnés ajoutés depuis la croissance explosive qu’elle a connue durant la pandémie. Le nombre total d’abonnés Netflix dans le monde est maintenant de 260 millions.