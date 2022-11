Netflix annonce le rachat de Spry Fox

Spry Fox rejoint Netflix pour devenir le sixième studio de jeux interne de la plateforme de streaming.

L’acquisition de Spry Fox a pour but d’aider Netflix à accélérer son processus de développement créatif pour un nouveau genre très apprécié et d’ajouter une variété croissante au catalogue de jeux du service SVOD américain qui propose des contenus pour tous les goûts.

Daniel Cook, cofondateur de Spry Fox, a déclaré :

Lorsque David Edery (alias Chedd) et moi avons fondé Spry Fox il y a douze ans, notre objectif était de créer un endroit où des personnes aimables et créatives pourraient créer des jeux magnifiques et originaux dans un environnement stimulant qui apporte du bonheur aux personnes qui y jouent. Après de nombreuses conversations sincères, nous sommes tous enthousiastes à l’idée de rejoindre Netflix en tant que studio de jeu interne et de créer ensemble des jeux étonnants.

Le futur de Spry Fox chez Netflix

Les créateurs de Cozy Grove, Triple Town, Alphabear et Road Not Taken ont déclaré que leurs jeux existants resteraient téléchargeables et disponibles sous leur forme actuelle sur leurs plateformes actuelles. Si rien ne dit que les prochaines productions vidéoludiques de Spry Fox deviendront des exclusivités pour Netflix, deux nouveaux jeux sont déjà en développement :

Tout le monde se concentre déjà sur la réalisation de Cozy Grove 2 ainsi que sur un MMO non violent plus important, dont nous n’avons pas encore révélé grand-chose publiquement, et c’est toujours le cas.

Enfin, en octobre dernier, il a été annoncé que Spry Fox s’était associé à Epic Games pour ce qui était présenté comme son titre le plus ambitieux à ce jour. Il ne devrait normalement plus être financé par l’éditeur de Fortnite maintenant que Netflix est le propriétaire du studio.