Ne rêvez pas d’une plus grande présence de la Famille Addams dans la saison 2 de Mercredi

L'enthousiasme est grand pour une deuxième saison de la série télévisée Mercredi centrée sur la famille Addams, bien que cela ne soit pas garanti, ce qui pourrait finalement être bénéfique.

Tl;dr La saison 2 de Mercredi pourrait avoir moins de scènes de la famille Addams que prévu.

Un nouveau membre de la famille Addams non encore connu des fans sera présent dans la saison 2.

Netflix confirme une deuxième saison de Mercredi, avec un ton plus sombre.

La série Mercredi réussit grâce à une approche rafraîchissante de l’univers des Addams.

Saison 2 de Mercredi : une présence limitée de la famille Addams

Malgré l’enthousiasme entourant une plus grande présence de la famille Addams dans la deuxième saison de Mercredi, celle-ci n’est pas garantie. En effet, bien que l’introduction d’un nouveau membre de la famille Addams, encore inconnu des fans, ait été confirmée, le nombre de scènes consacrées à cette célèbre famille pourrait être inférieur à ce que le public espère.

Netflix confirme une deuxième saison pour Mercredi

Après le succès retentissant de la première saison de Mercredi, Netflix a confirmé une deuxième saison, sans entrer dans les détails. Néanmoins, un ton plus sombre a été annoncé, et il est prévu que de nombreux personnages préférés des fans, comme Enid, fassent leur retour. Par ailleurs, le lieu de tournage devrait être déplacé en Irlande, et le début de la production est prévu pour avril prochain.

Le succès de Mercredi grâce à une nouvelle approche de l’univers des Addams

Le succès de Mercredi est en grande partie dû à une nouvelle approche de l’univers des Addams, se concentrant sur les années d’adolescence de Mercredi et les élèves de la Nevermore Academy. L’ajout de trop de scènes sur la famille Addams pourrait détourner l’attention de l’approche horrifique attendue pour la saison 2, ainsi que des nouvelles histoires qui découlent de la concentration sur Wednesday et les nouveaux personnages introduits par son biais.