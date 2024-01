Mercredi Saison 2 : Tout ce qu’il faut savoir sur le casting et l’intrigue

Après l'époustouflante fin de la première saison de Mercredi par Tim Burton, voici ce que nous savons sur la deuxième saison de la série Addams Family sur Netflix. Vous êtes curieux de savoir à quoi vous attendre ?

Tl;dr La saison 2 de la série Netflix Mercredi est confirmée.

Le tournage débutera en avril 2024, déplacé de la Roumanie à l’Irlande.

L’essentiel de la distribution de la première saison devrait revenir.

La nouvelle saison verra Mercredi confrontée à un mystérieux harceleur.

Netflix confirme la saison 2 de Mercredi

Après une première saison couronnée de succès, la série Netflix Mercredi, imaginée par Jenna Ortega et Tim Burton, reviendra pour une deuxième saison. Cette adaptation de la famille Addams a séduit le public, suivant l’aventure de Mercredi dans une école pour “marginaux” surnaturels et résolvant un mystère de meurtre lié à ses parents.

Un tournage prévu pour avril 2024

Malgré des retards dus à des grèves à Hollywood, la production de la saison 2 de Mercredi devrait débuter en avril 2024. Le tournage, initialement prévu en Roumanie, se déroulera finalement en Irlande. Netflix a fait de cette série l’une de ses priorités, au même titre que la cinquième et dernière saison de Stranger Things.

Le casting de la saison 2

Les visages familiers de la première saison devraient être de retour, avec notamment Jenna Ortega dans le rôle de Mercredi. Le reste de la famille Addams devrait également reprendre leurs rôles, avec une nouvelle addition encore inconnue. Les acteurs confirmés pour le retour comprennent Emma Myers (Enid), Percy Hynes White (Xavier), Joy Sunday (Bianca), Moosa Mostafa (Eugène), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Fred Armisen (Oncle Fester) et George Burcea (Lurch).

Les détails de l’intrigue de la saison 2

La fin de la première saison de Mercredi a laissé entrevoir une intrigue haletante pour la suite. Mercredi reçoit des textes menaçants, et semble avoir un mystérieux harceleur. De plus, une romance potentielle entre Mercredi et Xavier pourrait enfin se concrétiser dans la deuxième saison.