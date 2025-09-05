My Blue Heaven : la comédie inattendue inspirée des aveux d’Henry Hill

Avant Les Affranchis, le parcours d’Henry Hill avait déjà été adapté en comédie par Herbert Ross, mettant en scène un ex-gangster sous protection des témoins.

Tl;dr My Blue Heaven s’inspire des aveux d’Henry Hill, ex-mafieux sous protection des témoins, et transpose la mafia new-yorkaise dans une comédie en banlieue californienne.

Contrairement à Les Affranchis, le film privilégie l’humour et les petites infractions d’un gangster reconverti, incarné par Steve Martin, sous l’œil sceptique du FBI.

Malgré un casting prometteur, le scénario reste superficiel et le film peine à exploiter pleinement son potentiel comique et dramatique.

Un gangster dans les faubourgs californiens

Alors que le public garde en mémoire la tension brute du film Les Affranchis, il oublie souvent que la vie d’Henry Hill, mafieux repenti, a aussi inspiré une comédie décalée : My Blue Heaven. Sorti quelques semaines avant le chef-d’œuvre de Martin Scorsese, ce film signé Herbert Ross s’appuie sur un scénario de la scénariste et réalisatrice reconnue Nora Ephron, qui avait elle-même mené de longues discussions avec Henry Hill pour saisir les petits riens quotidiens de l’existence sous protection des témoins. Un sujet inattendu pour une farce américaine, mais aussi l’une des singularités du film.

L’inspiration croisée de la mafia new-yorkaise à la banlieue tranquille

C’est donc depuis les aveux fracassants d’Henry Hill, impliqué dans plus de 50 condamnations contre la famille Lucchese, qu’émanent deux lectures radicalement différentes d’un même matériau. Le livre Wiseguy du journaliste new-yorkais Nicholas Pileggi, fruit d’enquêtes minutieuses et d’entretiens avec Henry Hill, sert à la fois de base au drame survolté Les Affranchis et à cette comédie déconcertante. Or, là où le film de Scorsese s’attarde sur la violence et l’ascension fulgurante dans la pègre, My Blue Heaven préfère suivre les pas d’un ex-gangster – incarné par Steve Martin – parachuté en pleine banlieue californienne, sous le regard sceptique d’un agent du FBI droit dans ses bottes (Rick Moranis). Rapidement livré à lui-même après le départ précipité de son épouse, Vinnie (Martin) retrouve ses anciennes habitudes, oscillant entre tentatives maladroites d’intégration et petites infractions répétées.

Derrière le rire, un potentiel mal exploité ?

Malgré une distribution prometteuse – citons aussi Joan Cusack, trop discrète ici –, on peine à retrouver toute l’énergie qu’on pouvait espérer avec un tel sujet et ce duo d’acteurs. Si certains passages amusent lorsque Vinnie défie la routine locale ou s’entoure d’ex-collègues mafieux reconvertis, on regrette vite que le récit peine à s’élever : le scénario reste superficiel et les scènes ne vont jamais tout à fait au bout de leur potentiel.

Plusieurs éléments viennent parasiter le rythme ; parmi eux :

Déséquilibre entre humour léger et manque de consistance dramatique,

Mise en scène sans aspérité ni prise de risque, fidèle au style inoffensif d’Herbert Ross,

Péripéties découpées artificiellement par des intertitres qui nuisent à la fluidité.

Bilan mitigé pour une comédie en demi-teinte

Si l’on sourit devant cette relecture loufoque du parcours post-mafia façon « witness protection program », difficile cependant de placer My Blue Heaven parmi les réussites majeures des années 1990. Loin du mordant et des fulgurances psychologiques qui font la force de Les Affranchis, cette version édulcorée peine à marquer durablement. On retiendra surtout ce curieux croisement hollywoodien : deux visions opposées nées du même destin hors norme, dont seule l’une a véritablement traversé le temps.