MultiVersus : un jeu de combat de plateforme free-to-play avec les licences de Warner Bros Discovery

Des personnages emblématiques et des univers légendaires se rencontrent dans MultiVersus.

Développé par le nouveau studio indépendant Player First Games, MultiVersus mettra en scène Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Sammy (Scooby-Doo), Bugs Bunny (Looney Tunes), Arya Stark (Game of Thrones), Tom et Jerry, Jake le Chien et Finn l’humain (Adventure Time), Steven Universe et Grenat (Steven Universe) ou encore une créature originale extraordinaire nommée Chien-Renne dans des affrontements intenses en un contre un, en mode free-for-all à quatre joueurs où un seul combattant pourra sortir vainqueur voire même un format deux contre deux en équipe.

“MultiVersus est un projet de rêve pour notre équipe, et nous sommes ravis de le dévoiler officiellement“, a déclaré Tony Huynh, PDG et co-fondateur de Player First Games. “Nous avons construit MultiVersus dès le départ dans l’optique d’en faire un jeu coopératif et social qui privilégie le travail d’équipe et la stratégie. Nous nous attachons à fournir un gameplay en ligne de premier rang via un netcode rollback sur serveur dédié afin que les joueurs puissent profiter d’une expérience compétitive sans faille en s’affrontant avec nos personnages.”

Un trailer pour MultiVersus

“Avec MultiVersus, nous créons un jeu compétitif particulier qui nous permet de rassembler une liste complète de franchises célèbres WarnerMedia pour le plaisir des joueurs“, a déclaré David Haddad, président de Warner Bros Games. “Nous nous associons à la talentueuse équipe de Player First Games pour créer un jeu de combat de plateforme free-to-play avec une multitude de personnages emblématiques que les fans connaissent et apprécient, de Wonder Woman à Bugs Bunny, en passant par Sammy ou encore Arya de Game of Thrones. Et ce n’est que le début, car nous sommes impatients de soutenir les saisons à venir et le contenu du jeu.”

MultiVersus sera disponible gratuitement en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC avec prise en charge du cross-play.