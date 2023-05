Mouse est un FPS dans l’univers des dessins animés Disney vintage

Fumi Games annonce Mouse, un FPS dans le plus pur style des cartoons des années 1930. Malheureusement, le jeu n'a pas encore de date de sortie.

Cuphead n’est pas le seul jeu à miser sur l’animation vintage pour attirer l’œil des joueurs – et les faire passer à la caisse -. Le studio Fumi Games vient de dévoiler Mouse, un jeu de tir à la première personne (FPS) qui reprend le style de dessin et l’animation “rubber hose” caractéristiques des cartoons de Disney et d’autres studios des années 1930.

Dans Mouse, le joueur incarne un détective privé qui doit se frayer un chemin à travers des vagues de souris gangsters alors qu’il tente de résoudre une sombre affaire de “tromperie et meurtre”. Le résultat est un jeu aussi charmant que perturbant : les têtes des escrocs explosent comme des ballons et les explosions réduisent vos adversaires en cendre.

Fumi Games ne mise pas seulement sur la nostalgie. Mouse offrira une grande flexibilité quant à la manière de jouer. Vous pouvez charger et tirer à tout-va, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, la jouer de manière plus furtive et esquiver ou encore planifier méticuleusement votre approche. Un système de mise à jour “Fantastic-o-Matic” vous permet d’améliorer vos capacités et armes préférées via des distributeurs façon Bioshock. Le jeu propose même des activités de perçage de coffres.

Il reste cependant clairement encore beaucoup de travail à abattre. Fumi n’a pas communiqué de date de sortie et les premières images montrent des cartes et des mécaniques de jeu encore très brutes. Quoi qu’il en soit, Mouse semble aussi très prometteur. Comme Cuphead, l’artwork est très rafraîchissant par rapport à ce que l’on a l’habitude de trouver avec ce genre de jeu – le jeu ne cherche pas à tout prix le réalisme, ni à répliquer le look cartoonesque moderne de Fortnite ou Valorant. Le gameplay sera seul juge de paix pour vous faire rester sur le jeu une fois l’effet de nouveauté passé.